Lite per il conto al ristorante: testata al titolare, poi il risarcimento

Un uomo di 51 anni ha contestato un conto di 145 euro in un ristorante di Roseto degli Abruzzi, degenerando in una lite violenta. Il titolare è stato colpito con una testata, ma alla fine il cliente ha risarcito con 2.000 euro e la querela è stata ritirata.

La serata di una coppia in un ristorante di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, si è conclusa in tribunale dopo una lite per il conto.

Il protagonista è un uomo di 51 anni di Francavilla al Mare (Chieti), che ha contestato il conto di 145 euro per una cena a base di antipasti di mare, crudi e vino bianco. Secondo la difesa dell'uomo, al tavolo non sarebbe stato mostrato il menù e il cliente avrebbe giudicato la cifra sproporzionata rispetto alla cena consumata.

In un primo momento il 51enne avrebbe spiegato di non avere con sé il denaro perché la donna con cui aveva cenato si sarebbe allontanata dopo una discussione, portandosi via il portafogli. Poi il clima nel locale si sarebbe acceso ulteriormente: l'uomo avrebbe detto di non avere intenzione di pagare e avrebbe minacciato di spaccare tutto se qualcuno avesse insistito.

Il confronto con il proprietario del ristorante si è trasformato in una colluttazione: il titolare sarebbe stato colpito al volto con una testata, riportando ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Anche il cliente è finito a terra durante la zuffa. Sempre secondo le accuse, dopo essersi rialzato, il 51enne avrebbe continuato a insultare e minacciare i presenti, tentando anche di afferrare una sedia. Il titolare ha denunciato l'uomo per lesioni, violenza privata e, inizialmente, estorsione.

Alla fine il procedimento giudiziario si è chiuso in modo più ridimensionato rispetto alle ipotesi iniziali: l'uomo ha risarcito il ristoratore con duemila euro, che ha ritirato la querela. La contestazione originaria di estorsione è stata riqualificata in lesioni e violenza privata, ma senza conseguenze penali grazie al risarcimento. Questo episodio solleva interrogativi sulle conseguenze legali del mancato pagamento del conto al ristorante. In generale, non pagare dopo aver consumato può configurare un illecito civile o penale.

I reati che possono essere contestati sono principalmente due: l'insolvenza fraudolenta e la truffa. L'insolvenza fraudolenta si verifica quando il cliente entra in un ristorante pur sapendo di non poter pagare, nascondendo questa condizione al ristoratore. L'articolo 641 del codice penale punisce chi, nascondendo il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione con l'intenzione di non adempierla. La pena prevista è la reclusione fino a due anni o una multa fino a 516 euro.

La truffa, invece, si configura quando il cliente fa credere al ristoratore di avere la possibilità di pagare, utilizzando artifizi o raggiri per indurlo in errore. In questo caso, l'articolo 640 del codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 51 a 1.032 euro. Nel caso specifico di Roseto, la lite è degenerata in violenza fisica, aggravando la posizione del cliente.

Tuttavia, il risarcimento economico ha permesso di chiudere la vicenda senza ulteriori strascichi penali. È importante che i consumatori siano consapevoli dei propri obblighi e dei rischi legali quando frequentano locali pubblici. La scelta di contestare un conto deve avvenire in modo civile e senza ricorrere a minacce o violenza, che possono trasformare una semplice disputa commerciale in un reato con conseguenze ben più gravi.

I ristoratori, dal canto loro, hanno il dovere di esporre chiaramente i prezzi e di fornire un menù leggibile, per evitare fraintendimenti. In caso di disaccordo, si può sempre ricorrere alle autorità competenti o a forme di conciliazione, senza arrivare a scontri fisici che mettono a repentaglio l'incolumità di tutti





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