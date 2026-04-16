Litfiba: Il Rock si Schiera. Pelù Attacca Meloni e Netanyahu, la Band Annuncia Tour e Inedito.

Piero Pelù e i Litfiba tornano a far sentire la loro voce sul fronte politico e sociale. Critiche feroci al governo Meloni e a Netanyahu, definendo il leader israeliano "genocida". La band annuncia un tour estivo per celebrare "17 Re" e pubblica un inedito, denunciando la complessità del presente e la necessità di un impegno concreto da parte delle nuove generazioni.

I Litfiba , storica band italiana, hanno recentemente espresso posizioni politiche decise, criticando apertamente il governo Meloni e la situazione in Medio Oriente.

Piero Pelù, voce del gruppo, ha dichiarato che la vittoria di un referendum da parte dei giovani rappresenta una "potentissima stivalata" alla premier Giorgia Meloni, interpretando questo gesto come un segnale di reazione da parte di una generazione che, nonostante le critiche mosse dagli "anziani" sull'inattività, sta dimostrando di voler conquistare il proprio futuro. La band ha anche attaccato il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, definendo il leader "genocida" e "criminale di guerra", e manifestando la disponibilità a suonare in Israele a sostegno di chi si oppone alle azioni del governo. Pelù ha paragonato la lotta contro lo strapotere di Netanyahu e dei coloni a quella della Resistenza italiana durante l'occupazione nazifascista. Ha inoltre aggiunto che molti amici ebrei si sentono traditi da quello che definisce "sionazismo", denunciando il potere occulto di lobby e del Mossad che sarebbero in grado di ricattare chiunque. Riguardo all'impatto del rock sulla società, la band ammette che la domanda su quanto la musica possa cambiare le cose sia complessa, ma sottolinea il proprio impegno a restare coerenti con i messaggi sociali espressi fin dagli anni Ottanta. Hanno evidenziato come l'atteggiamento di allerta e la lotta per i propri ideali siano fondamentali per evitare degenerazioni sociali, citando l'esempio dei giovani che, secondo loro, hanno dato una lezione di determinazione. Il gruppo, nella sua formazione storica che include Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi, oltre a Piero Pelù, con Luca Martelli alla batteria, ha annunciato un tour estivo di 20 date per celebrare l'album del 1986, "17 Re". Questo tour vedrà l'esecuzione integrale dell'album, con arrangiamenti rivisitati e arricchiti rispetto all'originale, definito dalla band come stilisticamente "indefinibile", un mix di generi che spaziava dal punk al new wave, dal dark all'etno, fino alla musica classica sperimentale. Come anticipazione del tour e come omaggio a quell'opera, i Litfiba hanno deciso di pubblicare l'inedito "17 Re", un brano rimasto nel cassetto per decenni. La decisione di ripescare e pubblicare questo pezzo, ritenuto inizialmente meno convincente rispetto ad altri brani dello stesso filone etno-wave come "Oro Nero" o "Sulla Terra", è arrivata dopo anni di riflessione e dopo tentativi falliti di rielaborazione nel 2013. La band si è detta sorpresa dalla forte richiesta e dalle migliaia di prenotazioni già pervenute per il vinile di questo inedito, quasi a testimoniare la perdurante attualità e l'interesse per il loro repertorio. Pelù ha inoltre collegato la situazione politica attuale a una "Terza Guerra Mondiale", denunciando "l'arroganza al potere, la tecnocrazia oligarchica, la distorsione del Vangelo e dell'Islam stesso", fenomeni che si farebbero sentire nel quotidiano attraverso il caro benzina e le bollette, evidenziando come la gravità degli eventi non sia sempre pienamente percepita dalla popolazione. La critica al governo Meloni è stata esplicita, definendo la sua politica estera "scellerata" e allineata a quella di Trump, a sua volta influenzata, secondo Pelù, da Netanyahu e dall'agenda Epstein, citando persino Mick Jagger e Michael Jackson come potenziali coinvolti. La band ha ribadito la propria posizione intransigente contro le ingiustizie e le violenze, sottolineando come la voce del rock possa e debba essere uno strumento di denuncia e di stimolo al cambiamento. La scelta di riproporre "17 Re" non è solo un omaggio al passato, ma anche un modo per trasmettere messaggi di coerenza e impegno a una nuova generazione, che sembra aver finalmente trovato la forza di ribellarsi e di lottare per un futuro diverso, come dimostrato dalla recente iniziativa referendaria che la band considera un vero e proprio successo di partecipazione giovanile. La critica verso la classe politica tradizionale, sia di destra che di sinistra, emerge con chiarezza, con un richiamo forte alla necessità di concretezza e di proposte valide per il paese. I Litfiba si confermano, dunque, una band attenta al contesto sociale e politico, capace di utilizzare la propria musica e la propria visibilità per esprimere opinioni forti e stimolare la riflessione critica nel pubblico, mantenendo viva la fiamma del rock impegnato





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