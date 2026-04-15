Litfiba, Pelù: "Al Concertone con la formazione storica. Non siamo nostalgici, ma attuali"

Piero Pelù annuncia la storica reunion dei Litfiba per il Concertone del Primo Maggio e un tour celebrativo per i 40 anni di '17 Re'. Il frontman chiarisce che non si tratta di nostalgia, ma di un'operazione di attualizzazione di messaggi politici e sociali ancora potenti, con un'analisi critica del presente e un appello al coraggio degli artisti. La band, nella sua formazione originaria, torna a suonare insieme, affrontando sfide musicali e concettuali, con un focus sull'impegno per la pace e la denuncia degli abusi di potere globali.

Non dimentichiamoci che suoneremo a TeleMeloni, live. Saremo nel cuore del concerto. Piero Pelù promette scintille per l'esibizione dei Litfiba al Concertone del Primo Maggio, che li vedrà sul palco per la prima volta nella storica formazione degli anni '80 con Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

Il ritorno all'assetto originario della rock band fiorentina è legato alle celebrazioni per i 40 anni di 17 Re, con un tour che da fine giugno li porterà in giro per l'Italia a suonare l'album completo, definita una sfida vista la difficoltà di eseguire molti brani dal vivo. A precedere il tour, la pubblicazione della title track, finora inedita e finalmente terminata, un brano che nasce dalle ceneri di una canzone antica ma profondamente rinnovato. Pelù sottolinea che non si tratta di un'operazione nostalgia, ma di un modo per attualizzare messaggi ancora potentissimi, come testimoniano versi come 'un uomo è perso senza la memoria' e 'l'uomo arancione fa il padrone'. L'impegno politico e sociale è da sempre nel DNA dei Litfiba e Pelù non esita a puntare il dito contro un'epoca di abusi di potere da parte di una tecnocrazia che definisce assassina. Nomi come Netanyahu, Trump e Putin vengono citati, insieme a crisi internazionali come quella in Sudan, come esempi di prepotenti che cercano di imporre il loro volere. Pelù lamenta la mancanza di coraggio di molti artisti contemporanei nel prendere posizione, citando Bruce Springsteen e pochi altri come esempi di chi non teme di schierarsi. Oltre alle parole, Pelù agisce concretamente, organizzando da due anni il concerto S.O.S. Palestina a Firenze per raccogliere fondi in soccorso della popolazione palestinese. Il frontman dei Litfiba non usa mezzi termini per descrivere il momento attuale, parlando di un periodo allucinante con figure che causano disastri a livello mondiale, e di un leader che perpetra orrori sul popolo palestinese e libanese nell'indifferenza generale, citando anche i controversi Epstein files. Pelù respinge l'idea che i giovani siano disinteressati alle vicende del mondo a causa dei social media, sottolineando il loro importante contributo al referendum e mostrando orgoglio per le sue figlie, che hanno affrontato un lungo periodo di isolamento. Ricorda come negli anni '80 chi parlava di guerra venisse definito menagramo, mentre oggi si può riconoscere una certa lungimiranza in quelle parole. 17 Re, parte di una trilogia dedicata alle vittime del potere, fu all'epoca stroncato dalla critica e non compreso, rendendo ancora più motivo di orgoglio per Pelù poterne parlare oggi. Ammette che sarebbe utopico pensare di replicare l'eco de Il mio nome è mai più, brano benefico realizzato con Ligabue e Jovanotti nel 1999, ma ribadisce la sua costante posizione per la pace e il suo impegno nel eseguirla dal vivo. La band non ha paura di schierarsi dalla parte dei palestinesi, degli ucraini, dei russi del Donbass, dei sudanesi, dei cambogiani, degli iraniani e persino di quei pochi israeliani che auspicano la pace. La critica a Netanyahu, definito un criminale di guerra, è diretta a un'area filo-nazista di sionismo distorto e non agli ebrei in generale. Pelù nota come la presa di posizione del governo italiano sia arrivata tardivamente, mentre Spagna e Olanda hanno mostrato segnali più decisi. Tornando ai Litfiba, i quattro membri non hanno certezze sul futuro del gruppo dopo questo tour, vivendo 'all'ora', ma prevale la gioia di ritrovarsi sul palco e di rivivere le vecchie dinamiche, comprese le 'litigate furiose' di 40 anni fa, viste come un valore aggiunto per l'apporto di punti di vista differenti. La scelta di portare sul palco la formazione storica degli anni '80 per celebrare i 40 anni di 17 Re non è un atto di nostalgia fine a sé stesso, ma un'opportunità per riattualizzare un messaggio che, sebbene nato in un contesto diverso, risuona con una forza inaudita nel presente. Pelù, con la sua consueta schiettezza, rimarca come questo tour sia una sfida non solo dal punto di vista musicale, dato che alcuni brani di quell'album erano considerati quasi insuonabili, ma anche concettuale. La pubblicazione della title track, finalmente terminata e mai inclusa nell'album originale, rappresenta un tassello fondamentale in questo percorso di riscoperta. È in queste parole che si annida la vera essenza del progetto: non un mero ritorno al passato, ma un ponte lanciato verso il futuro, arricchito dalla consapevolezza delle esperienze passate. La vocazione di denuncia sociale e politica, da sempre cifra stilistica dei Litfiba, emerge con prepotenza. Pelù dipinge un quadro desolante del panorama globale, puntando il dito contro la concentrazione di potere e gli abusi perpetrati da figure che, a suo dire, sembrano voler riscrivere la storia a proprio vantaggio. La sua analisi è lucida e tagliente, non risparmiando critiche a leader mondiali e a chi, nel silenzio, assiste impotente agli orrori. Ma al di là delle critiche, emerge una forte fiducia nella capacità degli artisti di essere voci critiche, di rompere il muro dell'indifferenza e di ispirare un cambiamento. La sua critica a una parte della scena artistica, percepita come timorosa o poco coraggiosa, si contrappone alla sua personale determinazione a non tacere di fronte alle ingiustizie. L'impegno concreto di Pelù, attraverso iniziative come S.O.S. Palestina, dimostra come la sua battaglia sia una battaglia di azione, non solo di parole. La sua visione del mondo è senza filtri, diretta e incisiva, e non teme di affrontare temi scomodi o di utilizzare un linguaggio forte per esprimere la sua indignazione. Il suo sguardo è rivolto anche alle nuove generazioni, a cui riconosce la capacità di essere protagoniste attive nel cambiamento, come dimostrato dalla loro partecipazione al referendum. Pelù celebra la resilienza e la capacità di adattamento dei giovani, che hanno vissuto sfide epocali come la pandemia, mantenendo viva la speranza e la voglia di partecipare. Il suo orgoglio per le sue figlie è emblematico di una generazione che, nonostante le difficoltà, sta dimostrando una maturità e una consapevolezza notevoli. Il legame tra il passato e il presente è evidenziato dal richiamo a 17 Re, un album che già quarant'anni fa conteneva messaggi di denuncia e di riflessione sulle vittime del potere. Il fatto che quell'album sia stato all'epoca incompreso e criticato rende ancora più significativo il suo ritorno sulle scene, come testimonianza della perdurante attualità dei suoi temi. Pelù riconosce la difficoltà di replicare l'impatto di brani come Il mio nome è mai più, ma non si sottrae al suo impegno per la pace, ribadendo la sua posizione netta e inequivocabile. La sua solidarietà si estende a tutti i popoli oppressi, senza distinzioni, e la sua critica a Netanyahu è chiaramente circoscritta a una specifica ideologia distorta, non generalizzata a un intero popolo. La sua analisi delle dinamiche internazionali e delle risposte dei governi europei evidenzia una profonda conoscenza della geopolitica e una costante attenzione alle questioni globali. La prospettiva dei Litfiba sul loro futuro è volutamente aperta, un modo per vivere il presente con intensità e senza proiezioni eccessive. L'entusiasmo di ritrovarsi sul palco, le vecchie dinamiche artistiche e le immancabili discussioni, che Pelù definisce 'litigate furiose', sono gli ingredienti che alimentano la loro ritrovata alchimia, dimostrando come le differenze, se gestite con rispetto, possano generare un valore aggiunto inestimabile





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