Lituania conferma rotazione truppe USA e aumento spesa difesa

Il presidente lituano Gitanas Nauseda annuncia la permanenza delle truppe americane. La Lituania triplica la spesa militare e la Germania invia una brigata nel 2027.

La base militare di Pabrade in Lituania ha ospitato il 16 novembre 2026 una cerimonia significativa per la sicurezza regionale, segnando l'arrivo di due nuovi battaglioni dell'Esercito degli Stati Uniti. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha annunciato pubblicamente durante l'evento che la rotazione delle forze armate americane non costituirà un dispiegamento temporaneo, ma proseguirà oltre la scadenza degli attuali nove mesi di permanenza stabilita. Questa dichiarazione arriva in un momento di elevata attenzione geopolitica, mentre la NATO rafforza la sua presenza orientale. La presenza militare americana nella regione è un pilastro fondamentale per la stabilità dei paesi baltici, che condividono i confini con la Russia e la Bielorussia.

Dettagli tecnici e meccanismi di dispiegamento

Washington ha stabilito la sua prima presenza militare in Lituania nel 2014, in risposta diretta all'annessione della Crimea da parte della Russia. Da quel momento, la strategia di dissuasione si è evoluta notevolmente, con un aumento costante della disponibilità operativa delle truppe alleate. Dal 2019, le forze statunitensi hanno mantenuto un battaglione corazzato stabile, composto da circa 1.000 soldati, organizzati attraverso un sistema di rotazioni sovrapposte per garantire continuità. Tuttavia, il Pentagono ha sospeso l'attuale operazione all'inizio del 2026, sospendendo le operazioni in attesa di una completa revisione della postura delle forze americate in Europa. Questo periodo di attesa ha generato incertezze, ora dissipate dalle nuove conferme di Nauseda, che indicano l'esistenza di un piano strutturato a lungo termine.

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Posizioni dei stakeholder e visioni strategiche

La Lituania ha dimostrato una volontà ferrea nel consolidare questa alianza, proponendo esplicitamente di ampliare la presenza statunitense o di renderla permanente in territorio nazionale. Il governo lituano ha persino offerto di coprire interamente i costi supplementari derivanti da un dispiegamento più ampio, dimostrando un impegno finanziario senza precedenti. Anche l'Ambasciatrice degli Stati Uniti in Lituania, Kara McDonald, ha sottolineato l'importanza strategica della missione durante la cerimonia a Pabrade. Sebbene non abbia commentato direttamente le affermazioni specifiche del presidente Nauseda, McDonald ha definito lo scopo della presenza americana come chiaramente difensivo, mirato a proiettare deterrenza e a mantenere la prontezza operativa. Ha ribadito il principio della pace attraverso la forza, descrivendo la missione come una dimostrazione concreta di solidarietà alleata. Il mese scorso, il presidente Donald Trump aveva dichiarato ai giornalisti che la sua amministrazione avrebbe sicuramente preso in considerazione la richiesta lituana, aprendo la strada a possibili sviluppi futuri.

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Impatto reale e prossimi passi programmati

La decisione di mantenere e potenzialmente estendere il dispiegamento delle truppe statunitensi ha implicazioni concrete per la difesa europea e per la bilancia dei poteri nella regione del Mar Baltico. La Lituania ha raggiunto un traguardo storico nella spesa per la difesa, triplicando i suoi investimenti militari dal 2022, anno dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Questa crescita esponenziale ha reso la Lituania il paese della NATO che dedica la quota maggiore del proprio prodotto interno lordo alla difesa, raggiungendo una percentuale record del 5,33%. Questo impegno finanziario unico è complementare a nuovi dispiegamenti Alleati, come la prossima stazione di una brigata dell'esercito tedesco in Lituania. La Germania prevede di schierare questa unità combattente, composta da circa 5.000 soldati, entro la fine del 2027, rafforzando ulteriormente la rete di deterrenza contro la Russia.