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Lituania punta a presenza militare Usa a lungo termine nel nuovo governo

Esteri News

Lituania punta a presenza militare Usa a lungo termine nel nuovo governo
LituaniaUSANATO
📆6/18/2026 10:57 AM
📰Internazionale
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Il nuovo esecutivo lituano, guidato da Mindaugas Sinkevicius, intende garantire una presenza continua delle truppe statunitensi sul suo territorio, rafforzare la difesa e sostenere l'Ucraina, secondo l'accordo di coalizione.

Il governo lituano, recentemente riorganizzato, punterà a garantire una presenza a lungo termine delle unità militari statunitensi nel paese, membro della NATO e confinante con Russia e Bielorussia, stando all'accordo di coalizione firmato giovedì.

Il leader socialdemocratico Mindaugas Sinkevicius dovrebbe diventare primo ministro nelle prossime settimane, sostituendo la vice Inga Ruginiene, in carica dal 2025, e includendo nel governo i partiti Per la Lituania e l'Unione degli Agricoltori e dei Verdi. Il documento indica che la Lituania, critica della guerra russa in Ucraina, cercherà una presenza continua degli Stati Uniti come priorità di deterrenza.

Quest'estate il paese è rimasto per la prima volta dal 2020 senza un battaglione corazzato Usa di circa mille soldati e Washington sta riesaminando il futuro schieramento, come dichiarato dal ministro della Difesa locale. Intanto il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha annunciato una revisione dei dispiegamenti europei e ha minacciato di ridurre i contributi alla NATO per gli alleati che non rispettano gli impegni di spesa.

L'accordo impegna il governo a rafforzare le difese aeree, sostenere l'Ucraina e il suo ingresso in Ue e Nato, mantenere la spesa militare almeno al 5% del Pil, tra le più alte dell'Alleanza. I socialdemocratici hanno espulso dalla coalizione il partito populista Nemunas Dawn, che aveva votato contro una base militare vicino al confine bielorusso, dopo che il suo leader è stato condannato per antisemitismo. Le prossime elezioni sono previste nel 2028

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Lituania USA NATO Difesa Mindaugas Sinkevicius

 

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