Livatino, la miniserie di Michele Placido sul giudice ucciso nel 1990

La miniserie diretta da Michele Placido ricostruisce la lotta di Rosario Livatino contro i patrimoni mafiosi fino al delitto del 21 settembre 1990 in provincia di Agrigento.

La miniserie diretta da Michele Placido racconta la vicenda di Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso il 21 settembre 1990. Nel ruolo del giudice c'è Giuseppe De Domenico, e la storia si chiude con Livatino che, nonostante le minacce, ha continuato a combattere la criminalità fino all'ultimo giorno della sua vita.

Il racconto si svolge nella provincia di Agrigento, dove la violenta guerra tra Cosa Nostra e i nuovi gruppi criminali trasforma il territorio. La serie mette al centro il contrasto tra il magistrato e le cosche, sullo sfondo di una spirale di violenza che coinvolge anche i giovani della Stidda.

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Livatino colpisce i patrimoni delle cosche

Livatino è deciso a colpire i patrimoni e gli interessi economici delle cosche. Il suo lavoro punta a ricostruire la rete di interessi economici che alimenta il potere mafioso, andando oltre i singoli reati.

Tra i suoi interventi più concreti c'è la firma dei decreti di confisca contro Antonio Gagliano e altri esponenti della mafia. Questo passo mette in discussione il prestigio dei boss, che vedono minacciata la propria posizione economica e sociale.

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I risultati delle sue indagini, però, lo espongono a rischi sempre maggiori. Nonostante il pericolo, Livatino non intende rinunciare al proprio lavoro e continua a rifiutare la scorta.

La vicenda mostra anche la difficoltà di conciliare la vita privata con un lavoro che lo mette costantemente in pericolo. Il magistrato e la sua compagna iniziano a immaginare un futuro insieme e la possibilità di costruire una famiglia, ma il lavoro lascia sempre meno spazio alla vita privata.

Stidda e Cosa Nostra nella guerra agrigentina

La provincia di Agrigento precipita nella violenza della guerra tra Cosa Nostra e i nuovi gruppi, con i giovani della Stidda decisi a sfidare il potere dei vecchi boss. Il racconto restituisce questo scontro come il cuore del conflitto criminale.

Tano, interpretato da Leonardo Maltese, Mimmo, Paolo e gli altri giovani della Stidda sono convinti di poter sfidare i vecchi boss e creare un proprio impero criminale. Nella serie, i giovani della Stidda stanno preparando la loro vendetta.

Secondo il racconto, dietro quella spirale di violenza si nasconde una profonda trasformazione degli equilibri mafiosi. Le nuove leve criminali non si limitano a seguire le vecchie regole, ma cercano di prendere il controllo degli affari.

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Omicidio di Livatino e ultimo giorno

I vertici mafiosi hanno deciso che Livatino doveva essere eliminato, perché il giudice era diventato un ostacolo troppo ingombrante per i loro affari. La decisione nasce dal timore che le sue indagini colpiscano davvero le cosche.

I mandanti hanno affidato il compito di ucciderlo a un gruppo di giovani killer della Stidda. Livatino viene raggiunto da un commando mafioso e assassinato il 21 settembre 1990.

Dopo la cerimonia, il regista Michele Placido ha incontrato alcuni ex colleghi del giudice e ha avuto accesso a documenti e fascicoli che hanno contribuito alla nascita del progetto televisivo. Il materiale raccolto ha permesso di ancorare la fiction a fatti e luoghi reali.

Riprese tra Naro, Canicattì e Agrigento

La troupe ha girato per circa dieci settimane tra Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara e Agrigento, prima di spostarsi a Roma. Le riprese si sono svolte nei luoghi in cui il magistrato ha vissuto e lavorato.

Tra le location c'è anche il Palazzo di Giustizia di Agrigento, dove il giudice ha svolto la sua attività professionale. La scelta degli spazi reali conferisce alla miniserie un legame diretto con il territorio in cui si svolsero i fatti.