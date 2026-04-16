Liverpool punta su Senesi per rinforzare la difesa: costo zero e esperienza in Premier League

Il Liverpool guarda al futuro e individua in Marcos Senesi, difensore del Bournemouth a fine contratto, il rinforzo ideale per il reparto arretrato. L'operazione a costo zero e l'esperienza in Premier League lo rendono un obiettivo strategico, mentre si valutano le posizioni di Van Dijk e Konaté.

Il Liverpool sta già ponendo le basi per la prossima stagione, con una particolare attenzione al mercato dei difensori. Tra i profili che attirano l'interesse dei Reds, spicca quello di Marcos Senesi . Il club di Anfield sembra essere in pole position per assicurarsi il difensore classe '97, il cui contratto con il Bournemouth scadrà a fine giugno.

Nonostante l'interesse di club di Premier League come Chelsea e Manchester United, la destinazione più probabile per il futuro di Senesi appare essere proprio Liverpool. La decisione di rinforzare il reparto difensivo non è casuale. La dirigenza del Liverpool sta valutando diverse incognite riguardo alla rosa attuale. Virgil van Dijk, pilastro della difesa, ha visto un calo sensibile delle sue prestazioni recenti, alimentando dubbi sul suo futuro a lungo termine. Sebbene il club punti al rinnovo del contratto del difensore francese, al momento non è stato raggiunto alcun accordo definitivo. Un altro elemento da sciogliere è la posizione di Ibrahima Konaté. Utilizzato spesso come elemento versatile, capace di agire sia sulle fasce che al centro della difesa, Konaté è stato purtroppo rallentato da diversi infortuni. Inoltre, il suo contratto scadrà un solo anno dopo l'estate, rendendo la sua permanenza incerta. In questo scenario, l'eventuale arrivo di Marcos Senesi rappresenterebbe un'opportunità strategica di prim'ordine per il Liverpool. Oltre al vantaggio del trasferimento a costo zero, il difensore argentino porterebbe con sé l'esperienza maturata nel campionato inglese, un fattore non trascurabile per un club ambizioso come i Reds. In sintesi, il Liverpool si prepara a un significativo restyling della propria retroguardia, un'operazione che potrebbe profondamente modificare l'assetto e la fisionomia della squadra per la prossima stagione, mirando a consolidare la propria competitività ai massimi livelli. L'eco delle dinamiche del mercato calcistico non si ferma al Liverpool, ma si estende a molteplici scenari internazionali. Ad esempio, il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria, ma la prestazione non ha convinto pienamente. L'ex calciatore Petit ha commentato l'incontro definendolo a tratti inquietante, ringraziando il portiere Safonov per il suo apporto. Sul fronte spagnolo, il Real Madrid si appresta a una nuova rivoluzione stagionale, con la fine della stagione fissata per metà aprile. Nonostante le difficoltà, ci sono aspetti positivi da non cestinare. Un episodio controverso ha riguardato Camavinga, la cui espulsione è stata definita ridicola dall'arbitro Vincic, sebbene il giocatore francese sia stato giudicato ingenuo. Le prestazioni di Mbappé, al di là delle discussioni sul suo valore individuale, non sono riuscite a invertire il trend negativo del Real Madrid dal suo rientro, con la squadra che è crollata in classifica. Il panorama delle panchine in giro per l'Europa è un vero e proprio valzer: venti squadre e altrettante notizie, con alcune dirigenze che hanno le idee chiarissime e altre che navigano a vista, in attesa delle decisioni di tecnici considerati complicati. Programmi radiofonici come Maracanà intrattengono il pubblico con attualità, interviste e dibattiti accesi, con la partecipazione di opinionisti esperti. La Lega Serie C, invece, gode di un doppio approfondimento quotidiano, con il programma A Tutta C, dedicato a raccontare le dinamiche del campionato. Sul fronte del calciomercato, si vocifera di possibili movimenti per Bastoni, con l'Inter che potrebbe assicurarsi giocatori come Muharemovic e Solet, secondo le analisi di Gianluca Di Marzio. Quest'ultimo, inoltre, commenta la vittoria dell'Atletico Madrid sotto la guida del Cholo Simeone, sottolineando l'identità della squadra e auspicando che l'Italia ritrovi la propria. Interrogativi sorgono anche sul mercato estivo dell'Inter, con discussioni sulle operazioni da intraprendere. La vita, invece, ha presentato sfide estreme al calciatore Dario Silva, che ha rivelato di aver pensato al suicidio dopo la perdita della gamba in un incidente. Nel frattempo, per quanto riguarda il Milan, Massimiliano Allegri avrebbe richiesto Goretzka per rinforzare la squadra in vista della Champions League, mentre per l'attacco sarebbe apprezzato Castro. Notizie preoccupanti giungono dalla Juve Stabia, dove il sindaco lancia un appello alla cittadinanza per sostenere la squadra dopo l'abbandono da parte degli investitori americani. Le scadenze FIGC mettono a rischio la sopravvivenza di club come Juve Stabia e Ternana, con una corsa contro il tempo per trovare sponsor. Anche la Ternana è alla ricerca di supporto imprenditoriale locale, con un appello lanciato da Bandecchi. Infine, si forniscono quote sul risultato esatto di Fiorentina-Lazio, si celebrano le cento presenze di Giugliano e il primo gol di Lenzini a Coverciano, e l'Italia Femminile, con Greggi e Oliviero, si prepara alla sfida contro la Danimarca. La menzione finale di System24, legata alla pubblicità e a un gruppo di editori terzi, chiude il quadro delle notizie





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