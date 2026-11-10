Lmdv Capital: Leonardo Maria Del Vecchio raddoppia gli utili a 59,9 milioni

Il family office di Leonardo Maria Del Vecchio chiude il 2025 con un netto record. Espansione investimenti e ristrutturazione debiti definiscono la strategia.

La società Lmdv Capital, il family office guidato da Leonardo Maria Del Vecchio, ha registrato risultati finanziari straordinari per l'anno chiuso al 31 dicembre 2025. Gli utili netti hanno raggiunto la cifra di 59,9 milioni di euro, una performance che supera nettamente i 25,6 milioni registrati nel periodo corrispondente dell'esercizio precedente. Questo incremento significativo testimonia la robustezza del modello di investimento della holding milanese, che ha saputo sfruttare le dinamiche di mercato per generare valore aggiunto.

Risultati finanziari in forte espansione

I dati pubblicati nei primi giorni di novembre 2026 evidenziano un'attività di investimento in rapida crescita, accompagnata però da un aumento proporzionale dei debiti societari. Il risultato della gestione degli investimenti è salito da 41,5 a 100,4 milioni di euro in sole dodici settimane. La voce principale, pari a 83,8 milioni, deriva dall'aumento del valore delle società e degli altri investimenti detenuti. Altri 14,1 milioni provengono dal portafoglio di strumenti finanziari, mentre dividendi e proventi si attestano a 1,55 milioni.

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Nuovi standard contabili IFRS

Il bilancio 2025 segna un punto di svolta metodologico, essendo il primo redatto secondo i principi internazionali Ifrs. Questa transizione ha richiesto il ricalcolo dei risultati del 2024 per garantire un confronto omogeneo. Sotto le precedenti regole italiane, l'utile era stato di soli 31.917 euro, diventati 25,6 milioni con i nuovi criteri. Il valore lordo degli investimenti e delle attività finanziarie ha raggiunto i 690,5 milioni di euro, mentre il patrimonio netto si attesta a 328,6 milioni.

Investimenti strategici nel settore

Tra gli asset più noti figurano Twiga, legato a Flavio Briatore, Triple Sea Food, Acqua e Terme di Fiuggi, Leone Film Group e Ima. Nel solo 2025, Lmdv Capital ha effettuato investimenti netti per circa 176 milioni di euro. La quota maggiore, 85,8 milioni, è stata destinata all'ospitalità e alla ristorazione. Seguono gli immobili con 39,2 milioni e i media con 33,5 milioni. Queste scelte confermano la diversificazione settoriale della strategia aziendale.

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Espansione nell'editoria nazionale

Del Vecchio ha rafforzato la presenza nei media acquisendo l'80% di En Editoriale Nazionale, proprietaria di Qn, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. L'operazione, completata nel maggio 2026, non figura nei conti economici chiusi. Si aggiunge inoltre una quota del 2% in Seif, editrice de Il Fatto Quotidiano. Questi movimenti consolidano il controllo sul panorama giornalistico italiano, ampliando l'influenza mediatica del gruppo familiare.

Ristrutturazione finanziaria complessa

La posizione finanziaria netta è salita a 359,5 milioni di euro, contro i 155,3 milioni dell'anno precedente. A luglio 2025, Lmdv Capital ha sottoscritto un finanziamento da 350 milioni con Ca Indosuez Wealth, del gruppo Credit Agricole. Ne sono stati utilizzati 335 milioni entro fine anno. L'operazione ha permesso di rimborsare Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banca Ifis e Ubs Lombard. La scadenza è fissata al luglio 2028, con proroga fino al 2030. Gli oneri finanziari sono cresciuti a 18,1 milioni, mentre le liquidità sono scese a 8,8 milioni.