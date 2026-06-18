Il compleanno di re Carlo celebrato tra le contestazioni anti-monarchiche e i siparietti dei Royal Babies. Il figlio maggiore di William e Kate, George, inizia l'anno della svolta con la tradizionale parata militare e l'inizio del prestigioso percorso di formazione all'Eton College.

Lo sguardo che uccide di Kate contro chi contesta la corona e i figli: George diventa un ometto e studia da re. Il compleanno di re Carlo celebrato tra le contestazioni anti-monarchiche e i siparietti dei Royal Babies .

Intanto per il primogenito inizia l'anno della svolta, la tradizionale parata militare che celebra il compleanno ufficiale di re Carlo. Quest'anno, però, la solenne manifestazione ha assunto un sapore decisamente diverso dal solito, portando in scena un clima di serenità che si è rivelato solo apparente. Harry e Meghan tornano a casa con i figli: perché il viaggio con i bambini è un ramoscello d'ulivo ai Windsor. L'incontro in forse con il Re e il muro di William.

Il corteo celebrativo, guidato dalla famiglia reale in carrozza, è arrivato a Horse Guards Parade, sfilando lungo il Mall. Proprio qui, ad attendere il passaggio dei reali, si era radunato un gruppo di manifestanti anti-monarchici del movimento Republic, decisi a manifestare per l'abolizione della Corona in favore di un Capo di Stato eletto.

Tra ombrelli gialli, cartelli con slogan come sarebbe calato il gelo, un'espressione di pura fermezza, immortalata dalle telecamere e subito ribattezzata sui social come lo sguardo che uccide, che ha catturato l'attenzione di pubblico e fotografi salutando teneramente gli aerei della RAF durante il sorvolo d'onore. L'episodio ha però diviso i media: se da un lato c'è chi ha fermamente condannato la scelta dei manifestanti, dall'altro non sono mancate critiche alla principessa di Galles, accusata da alcuni commentatori di aver esposto eccessivamente i figli in un momento di forte vulnerabilità per la dinastia dei Windsor.

Per il figlio maggiore di William e Kate, però, il 2026 rappresenta un autentico anno di svolta. A luglio, infatti, George compirà 13 anni: un traguardo anagrafico che segna non solo il suo ingresso ufficiale nella vita istituzionale della Corona, ma anche l'inizio del prestigioso percorso di formazione all'Eton College. Il giovane erede al trono sta assumendo una presenza più sicura, complici le sue sempre più frequenti apparizioni pubbliche





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