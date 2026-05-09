Lo showman siciliano consiglia la prevenzione a una certa età

Lo showman siciliano, uno dei volti noti dell'iniziativa di Salute e Sport, consiglia la prevenzione a una certa età. Secondo lui, è importante fare una scatoletta con i migliori antibiotici, antinfiammatori e anticancro, e sottoporsi a screening come la tiroide, la gastroscopia e la colonscopia. Inoltre, tenere sotto controllo i valori del pancreas.

"La prevenzione ad una certa età è basilare, dovrebbero fare una scatoletta con i miglior antibiotici, il migliore antinfiammatorio, il migliore anticancro. Tante volte si dice, ‘vabbè faccio domani, dai lunedì, dai la prossima settimana tanto sto bene’.

Invece ciclicamente occorre fare le analisi del sangue, qualche screening tra cui quello per la tiroide, la gastroscopia, la colonscopia queste cose qui principali. E tenere sotto controllo i valori del pancreas, che sapete quanto ci preoccupa". Lo ha detto





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