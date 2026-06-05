Lo slip dress 2026: dalla camera da letto alla città, il capo must-have che unisce vintage e modernità

Scopri come lo slip dress, rivisitazione contemporanea della classica sottovette, diventa il protagonista della moda Primavera Estate 2026. Tra materiali preziosi, dettagli retrò e styling versatile, l'abito che sembra uscire da un baule antico si conferma un passe-partout elegante e sensuale per ogni occasione.

L'articolo esplora la rinascita dello slip dress , un capo iconico che per la Primavera Estate 2026 si evolve da semplice sottovette a vestito passe-partout, perfetto per la città e per innumerevoli occasioni.

La tendenza fonde l'eredità della lingerie classica con linguaggi contemporanei, privilegiando materiali come seta e pizzo e inserti macramè, orli asimmetrici e dettagli trasparenti. La storia di questo abito affonda le radici negli anni Novanta, quando icone come Gwyneth Paltrow e Kate Moss lo reinterpretarono, per poi essere ripreso e attualizzato oggi da stilisti del calibro di Alessandro Michele, Chemena Kamali e Maximilian Davis.

Il fascino rétro, con richiami a guardaroba d'altri tempi, si combina con un'eleganza disinvolta e moderna, dimostrando come la moda chiuda i suoi cicli. L'abito, che sembra uscire da un vecchio baule, si presenta invece come un capo pensato per la vita urbana, da abbinare sia di sera che nel quotidiano. Perfetto per un aperitivo serale, può essere impreziosito con accessori come mules a listini sottili o ballerine accollate, mentre per cerimonie si opta per versioni lunghe e raffinate.

Il contrasto tra la fluidità del satin e la trasparenza del pizzo simboleggia il desiderio di un'eleganza audace ma bilanciata, incarnando la femminilità disinvolta della stagione





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