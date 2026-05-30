Lo Spring Attitude: un festival di musica elettronica e libertà

Lo Spring Attitude è un festival di musica elettronica che si tiene a Roma, in cui si alternano dj set e performance live di artisti internazionali. Il festival è caratterizzato da un'atmosfera di libertà e spensieratezza, con centinaia di persone che ballano all'aperto e si muovono sotto le casse del dj fino all'alba.

Lo Spring Attitude è uno di quei festival che riesce a farsi sentire prima ancora di farsi vedere. Appena esci dalla fermata della metropolitana dell'Eur, a Roma , senti risuonare nell'aria una soave musica elettronica .

Per arrivare alla Nuvola disegnata da Massimiliano Fuksas non devi fare altro che lasciarti guidare dal dj set che si sente in lontananza e dal flusso di persone che accorre al festival romano. Non c'è bisogno del navigatore, né di chiedere informazioni. Ad accoglierti c'è uno spazio libero e colorato, popolato da centinaia di persone con gli occhiali da sole che ballano all'aperto in un caldo venerdì romano di fine maggio. Si respira un'aria di libertà contagiosa.

Sembra quasi di stare dentro un rave perfettamente organizzato, ma legale. Poi si entra davvero nella Nuvola. Mentre all'esterno si balla spensierati, all'interno del centro congressi della Capitale si accendono luci e amplificatori. A scaldare la serata ci pensano il fresco cantautorato di Birthh - segnatevi questo nome perché ne sentiremo parlare ancora - e le canzoni oniriche di Lamante.

E arriva lui: l'uomo mascherato, idolo delle folle. Tony Pitony. La sala è stracolma e la platea osanna il vincitore della serata delle cover dell'ultimo Festival di Sanremo. Tony Pitony travolge lo Spring Attitude non con una band, ma con un'orchestra, i cui fiati rimbombano ovunque mentre lui snocciola i suoi versi più celebri e controversi.

Come se non bastasse, prepara anche una pastasciutta direttamente sul palco. Con lui le sorprese non finiscono mai. Ma questo festival non si esaurisce certo con Tony Pitony. Sul palco arriva anche la psichedelia, con una spruzzata di funk asiatico, degli Yin Yin.

La band olandese scalda nuovamente il pubblico prima dell'arrivo dei Nu Genea in modalità full band. Il duo partenopeo porta sul palco tutta la musicalità di Napoli che incontra il mondo, dalla saudade brasiliana al funk più profondo. Quando i Nu Genea suonano "Marechià", il pubblico si trasforma in un'unica onda, un unico flusso di coscienza. Si balla come se si fosse immersi in un grande rito sciamanico nel cuore di Roma Sud.

La festa è appena cominciata e sembra già infinita. Lo Spring Attitude continua fino a notte fonda. È il turno di OKGiorgio, un altro artista da tenere d'occhio nei prossimi anni, che sul palco non si limita a suonare, ma costruisce pezzo dopo pezzo la propria musica elettronica dal vivo, sotto gli occhi del pubblico.

A chiudere la serata ci pensano infine i fratelli Parisi e la loro deep house, capace di conquistare artisti come Ed Sheeran e i Black Eyed Peas. E mentre sul palco si alternano gli ultimi set, all'esterno si continua a ballare come se non ci fosse un domani. Centinaia di persone si muovono ancora con gli occhiali da sole addosso, nonostante il favore delle tenebre, sotto le casse del dj, quasi fino all'alba.

Con lo Spring Attitude, a Roma si può ufficialmente salutare la primavera. L'estate è arrivata. E con lei sono tornate anche le notti infinite passate a ballare sotto le stelle. I Rolling Stones hanno capito come usare la AI a proprio vantaggio.

Aveva la capacità di uscire dallo schermo fino a passeggiare nel pubblico. La presenza, la voce - calda e roca, profonda eppur chiara - e gli sguardi, con quella capacità di apparire al tempo stesso ingenua e un filino torbida, a cui nemmeno un presidente poteva reggere a lungo senza tentennare. Una dea trascinata là dove la vita è negata e la bellezza calpestata





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