Lo Stato Islamico rivendica l'attacco a Manbij in Siria

Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità di un attacco avvenuto nei pressi della città di Manbij, nella provincia di Aleppo, nel nord-est della Siria, in cui sono rimasti uccisi due soldati siriani.

Lo Stato Islamico rivendica la responsabilità dell'attacco nel nord-est di Aleppo che ha causato la morte di due soldati siriani. La notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. CAIRO, 20 giugno - Lo Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità di un attacco avvenuto nei pressi della città di Manbij, nella provincia di Aleppo, nel nord-est della Siria, in cui, secondo il Ministero della Difesa siriano, sono rimasti uccisi due soldati. Il gruppo militante ha rivendicato l'attacco in un comunicato pubblicato sul proprio canale Telegram. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente la rivendicazione.

Sabato mattina, il Ministero della Difesa aveva dichiarato che due soldati erano stati uccisi da assalitori non identificati nei pressi di Manbij, senza però fornire ulteriori dettagli. L'attacco è avvenuto nel contesto di una serie di assalti rivendicati dallo Stato islamico a partire da febbraio, quando il gruppo jihadista ha annunciato quella che ha definito una nuova fase di operazioni contro il governo del presidente Ahmed al-Sharaa.

Il governo siriano ha esteso il proprio controllo in alcune zone della Siria settentrionale e orientale, mentre le forze statunitensi hanno iniziato a ritirarsi da alcune posizioni nel nord-est del paese, secondo fonti militari e di sicurezza siriane





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