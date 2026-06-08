Lo Stretto di Hormuz riaprirà con pedaggi imposti da Iran e Oman

L'ambasciatore iraniano a Mosca annuncia nuove condizioni per il transito nello Stretto di Hormuz, incluso un pedaggio. La guerra USA-Israele ha ridotto i flussi petroliferi. L'Oman è avvertito dagli USA di non collaborare.

Lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, sarà riaperto al traffico navale ma con nuove condizioni imposte da Iran e Oman , inclusa una tassa di transito.

Lo ha dichiarato lunedì l'ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, in un'intervista al quotidiano russo Izvestia. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha praticamente paralizzato i flussi di petrolio attraverso lo stretto, che prima del conflitto vedeva transitare circa un quinto del greggio mondiale. Negli ultimi giorni, alcune petroliere sono riuscite a lasciare il Golfo Persico, ma i flussi di idrocarburi restano fortemente limitati, con conseguenze significative per i mercati energetici globali.

Secondo Jalali, la riapertura avverrà sotto nuove condizioni concordate tra Teheran e Mascate. L'Iran ha a lungo sostenuto che un accordo di pace permanente dovrebbe riconoscere il diritto di imporre pedaggi alle navi che transitano nello stretto, con tariffe variabili in base al tipo di nave, al carico e alle condizioni prevalenti. L'ambasciatore ha precisato che Iran e Oman forniscono servizi legati alla navigazione nello stretto e che verranno applicate tariffe per tali servizi, senza tuttavia fornire dettagli specifici.

Questa posizione è stata duramente contestata dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump si è opposto fermamente a qualsiasi pedaggio, e a fine maggio Washington ha avvertito l'Oman di non collaborare con l'Iran in iniziative unilaterali. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha rivelato che l'ambasciatore omanita ha assicurato che non ci sono piani per imporre pedaggi.

Tuttavia, il Giappone, che prima della guerra importava circa il 95% del suo petrolio dal Medio Oriente, ha fatto sapere di non aver pagato alcuna tassa dopo che una petroliera battente bandiera giapponese ha attraversato lo stretto a maggio. Nel frattempo, le tensioni restano alte: lunedì Israele ha rivendicato attacchi contro obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale, nonostante le segnalazioni di un invito di Trump al premier Netanyahu a evitare ulteriori escalation.

La situazione nello Stretto di Hormuz rimane quindi al centro delle dinamiche geopolitiche, con implicazioni per la sicurezza energetica e la stabilità regionale





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