Lo Stretto di Hormuz: Tensione sulla Navigazione e Implicazioni per l'Italia

L'Iran sta utilizzando lo Stretto di Hormuz come leva di pressione, sfidando il diritto internazionale marittimo. L'imposizione di un pedaggio sul petrolio in transito e le restrizioni al passaggio sollevano preoccupazioni per la libertà di navigazione e le conseguenze economiche, in particolare per l'Italia.

Lo Stretto di Hormuz si trova al centro di una crescente disputa che mette in discussione il diritto internazionale della navigazione. L' Iran , in una mossa percepita da alcuni come una manovra strategica, lo sta gradualmente trasformando in uno strumento di pressione. L'accordo, raggiunto l'8 aprile tra Stati Uniti e Iran , prevedeva un cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto.

Tuttavia, la riapertura effettiva non è stata immediata, e solo un numero limitato di navi è riuscito a transitare attraverso lo Stretto nei giorni successivi. L'ex presidente americano Donald Trump ha criticato aspramente l'Iran, affermando che non rispetta i termini dell'accordo e che sta di fatto ostacolando il transito del petrolio, in violazione degli accordi presi. Questa situazione solleva interrogativi fondamentali sul diritto internazionale marittimo, sulle leggi applicabili e sui potenziali impatti per l'Italia e per l'intera comunità internazionale.\La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fornisce il quadro legale per la regolamentazione degli stretti internazionali. Lo Stretto di Hormuz, in particolare, rientra nella categoria degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale ed è soggetto al regime di passaggio in transito. Questo regime garantisce alle navi e agli aeromobili il diritto di attraversare lo stretto senza interruzioni, e impedisce agli Stati rivieraschi, come l'Iran e l'Oman, di sospendere o impedire tale diritto. Il professor Marco Roscini, esperto in diritto internazionale presso la Westminster Law School, sottolinea l'elevata soglia che deve essere raggiunta per giustificare qualsiasi restrizione al passaggio in transito. In tempo di pace, la Convenzione è chiara: il passaggio in transito non può essere sospeso e gli Stati rivieraschi non possono negarlo o condizionarlo per ragioni politiche o strategiche. Dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, la petroliera Msg, battente bandiera del Gabon, è stata la prima nave non iraniana a transitare per Hormuz, avvenuto il 9 aprile. Da allora, anche altre petroliere iraniane e navi cargo hanno attraversato lo Stretto, ma il flusso rimane limitato.\Un aspetto controverso della situazione è la pretesa dell'Iran di mantenere il controllo dello Stretto, attraverso un sistema di transito regolamentato dalle proprie forze armate. Inoltre, il Parlamento iraniano ha approvato una legge che prevede l'imposizione di un pedaggio per le navi che transitano nello Stretto. La cifra proposta è di un dollaro per ogni barile di petrolio o equivalente in gas. Questo sistema, secondo le informazioni disponibili, richiederebbe alle petroliere di inviare una email alle autorità iraniane, ricevendo in risposta l'importo da pagare in criptovalute. Tuttavia, come sottolineato da diversi giuristi, l'imposizione di un pedaggio violerebbe la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Lo Stretto di Hormuz, come qualsiasi altro stretto internazionale utilizzato per la navigazione, deve rimanere accessibile e libero. Le potenziali entrate per l'Iran derivanti da tale pedaggio sono state stimate tra i 70 e i 90 miliardi di dollari all'anno. Per l'Italia, che importava circa 22 milioni di barili all'anno da Hormuz prima della guerra, l'applicazione di questa tariffa comporterebbe un aumento significativo dei costi. L'idea del pedaggio è stata immediatamente criticata dalla comunità internazionale, che ribadisce l'importanza del rispetto del diritto internazionale e la necessità di garantire la libertà di navigazione per tutti. Il portavoce della Commissione Europea, Anouar El Anouni, ha chiarito che lo Stretto di Hormuz è un bene pubblico che deve essere accessibile a tutta l'umanità





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