Lo Zambia scagiona due casi sospetti di Ebola

Lo Zambia ha indagato e scagionato due casi sospetti di Ebola, intensificando lo screening e la sorveglianza della malattia virale mortale a seguito dell'epidemia scoppiata nella vicina Repubblica Democratica del Congo.

Lo Zambia ha indagato e scagionato due casi sospetti di Ebola , intensificando lo screening e la sorveglianza della malattia virale mortale a seguito dell'epidemia scoppiata nella vicina Repubblica Democratica del Congo.

Le autorità congolesi hanno dichiarato venerdì che i casi sospetti del raro ceppo Bundibugyo di Ebola, per il quale non esiste un vaccino, sono saliti a 1.028. Il ministero della Salute dello Zambia ha dichiarato nella tarda serata di venerdì che c'era un alto rischio di attraversamento del confine da parte di Ebola, ma che due casi sospetti erano stati scagionati dai test di laboratorio.

Lo Zambia ha sviluppato strumenti e protocolli di screening, che vengono già utilizzati per verificare la presenza di Ebola nei punti di ingresso in Zambia e sulle persone all'interno del Paese che presentano sintomi simili all'Ebola. Il ceppo Bundibugyo, che prende il nome dalla provincia ugandese in cui è stato identificato per la prima volta quasi 20 anni fa, ha allarmato gli esperti per il tempo in cui è rimasto inosservato mentre si diffondeva in un'area densamente popolata, rendendo difficile rintracciare e isolare i contatti degli individui infetti.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i virus Ebola causano inizialmente sintomi simil-influenzali, tra cui febbre, affaticamento, malessere, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola, che possono iniziare all'improvviso, seguiti da vomito e diarrea e infine da emorragie interne ed esterne e insufficienza multiorgano





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