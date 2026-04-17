Locatelli Rinnova con la Juventus fino al 2030: Un Legame Indissolubile Scritto nel Cuore Bianconero

Manuel Locatelli estende il suo contratto con la Juventus fino al 2030, sigillando un legame basato su passione, orgoglio e responsabilità. Il centrocampista si dichiara sognatore della Vecchia Signora fin da bambino, promettendo di rimanere 'insieme fino alla fine'. Questo rinnovo strategico rafforza la leadership e la competitività del club bianconero.

Manuel Locatelli ha siglato il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2030, un accordo che riflette la sua crescente importanza all'interno del club bianconero. Il centrocampista, arrivato nell'estate del 2021 dal Sassuolo per una cifra considerevole, si è imposto come un punto fermo nella formazione torinese, dimostrando costanza e leadership sotto la guida di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina juventina.

Le sue parole al momento della firma, 'Ti ho sognata da bambino, sei passione, orgoglio, responsabilità. Insieme fino alla fine', risuonano come quelle di un vero capitano, sottolineando il profondo legame emotivo che lo lega alla Vecchia Signora. Questo prolungamento contrattuale, che lo vedrà guadagnare circa 4 milioni di euro all'anno più bonus, estende un accordo precedentemente in scadenza nel 2028 con un ingaggio da 3 milioni, segnando un importante passo avanti nella sua carriera e nella pianificazione a lungo termine del club. Il rinnovo di Locatelli si inserisce in un contesto di consolidamento e crescita per la Juventus, che ha recentemente prolungato i contratti di altri elementi chiave come Federico Gatti, Kenan Yildiz, Carlo Pinsoglio e Weston McKennie, oltre all'allenatore Luciano Spalletti. Questa strategia mira a garantire stabilità e a costruire una squadra sempre più competitiva, proiettata verso il futuro e in linea con i valori e le ambizioni della società. Le dichiarazioni del CEO della Juventus evidenziano come il percorso di Locatelli nel club sia visto come una naturale evoluzione della sua leadership e del suo spirito combattivo, elementi fondamentali per il progetto sportivo bianconero. La sua crescita in campo e il suo attaccamento alla maglia sono considerati pilastri su cui costruire il successo futuro. La stagione in corso ha rappresentato un periodo di intense trattative e decisioni strategiche per la dirigenza juventina, con il rinnovo di Locatelli che rappresenta certamente uno dei punti più alti. La sua capacità di adattamento e la sua incisività in mezzo al campo lo hanno reso indispensabile per qualsiasi schema tattico. La volontà di Locatelli di legarsi alla Juventus per un periodo così esteso dimostra una forte convinzione nel progetto e un desiderio di essere protagonista delle future sfide che attendono il club. Questo prolungamento non è solo un investimento sul presente, ma anche una chiara dichiarazione d'intenti per il futuro, con l'obiettivo di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua leadership in campo e fuori dal campo sarà cruciale per guidare la squadra verso nuovi traguardi e per ispirare le generazioni future di tifosi bianconeri. La sua crescita è un esempio di come talento, dedizione e passione possano portare a traguardi significativi, rafforzando ulteriormente il legame tra giocatore e società





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