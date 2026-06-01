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Locazioni brevi: verso la trasparenza con il Regolamento Ue 2024/1028

Economia News

Locazioni brevi: verso la trasparenza con il Regolamento Ue 2024/1028
Locazioni BreviRegolamento Ue 2024/1028Trasparenza
📆6/1/2026 3:16 PM
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Il settore delle locazioni brevi sta completando la sua svolta verso una totale trasparenza con l'entrata in vigore del Regolamento Ue 2024/1028. I proprietari devono valutare se il proprio immobile possiede i requisiti oggettivi per stare sul mercato senza incorrere in sanzioni. Alcaeus ha individuato i 10 fattori chiave che determinano la reale idoneità di un immobile agli affitti brevi.

Con l'entrata in vigore del Regolamento Ue 2024/1028 , il settore delle locazioni brevi si sta dirigendo verso una maggiore trasparenza. Sebbene i dettagli tecnici per la trasmissione dei dati dei portali siano ancora in fase di definizione, la direzione è chiara.

In questo contesto normativo, Gaia Troisi, co-founder di Alcaeus, spiega che il primo passaggio non è operativo, ma valutativo e di conformità legale. I proprietari devono capire se il proprio immobile possiede i requisiti oggettivi per stare sul mercato senza incorrere in sanzioni.

In Italia, dove c'è un patrimonio immobiliare privato diffuso e una delle strutture demografiche più anziane d'Europa, situazioni come una casa di famiglia rimasta vuota dopo una successione, un appartamento ereditato in una città in cui non si abita più, o un immobile troppo prezioso per essere venduto ma troppo complesso da gestire con un affitto tradizionale, sono sempre più comuni. Per aiutare i proprietari a orientarsi in questo mercato, Alcaeus ha individuato i 10 fattori chiave che determinano la reale idoneità di un immobile agli affitti brevi

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Locazioni Brevi Regolamento Ue 2024/1028 Trasparenza Alcaeus Idoneità Immobile

 

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