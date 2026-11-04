Loculo cimiteriale occupato abusivamente a Napoli: denuncia della proprietaria

Una donna di 43 anni a Napoli scopre che il suo loculo cimiteriale, regolarmente acquistato, ospita le spoglie di una sconosciuta nata nel 1938. Gli Carabinieri avvieranno le indagini.

Una residente nel comune in provincia di Napoli, di 43 anni, ha portato alla luce una grave irregularità amministrativa e penale riguardante il cimitero della sua città. La donna si è recata nell'edificio sacro dopo un lungo periodo di assenza, pari a circa un anno, per visitare la tomba di famiglia. Ciò che ha trovato sul posto ha sorpreso e indignato la quarantatreenne, costringendola a segnalare immediatamente il fatto alle autorità competenti.

Scoperta del loculo occupato abusivamente

La protagonista della vicenda si è presentata nella caserma della locale stazione dei Carabinieri per sportare formale denuncia contro ignoti. Il motivo risiedeva nel loculo, una tomba di famiglia che la donna aveva acquistato regolarmente a tempo indeterminato o a tempo determinato negli anni passati, pagando i canoni previsti dal regolamento cimiteriale. Tuttavia, al momento della visita, non ha trovato la sepoltura attesa, bensì un'occupazione illegittima.

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Sulla lastra di marmo che funge da copertura della tomba non erano presenti i dati della famiglia proprietaria, ma le informazioni anagrafiche di una terza persona. Sulla lapide è stata incisa la sigla di un'altra donna, deceduta il 4 dicembre 2025 e nata nel 1938. L'assenza dei parenti legittimi e la presenza di una salma estranea hanno evidenziato una falla nel sistema di gestione e controllo dei cimiteri locali.

Verifiche documentali e介入 istituzionale

Non appena l'accaduto è stato riferito, i militari della stazione Carabinieri hanno avviato le procedure investigative necessarie per accurare le responsabilità. Secondo quanto comunicato dalle stesse forze dell'ordine, sono stati già acquisiti e visionati diversi documenti tratti dall'archivio cimiteriale. Gli investigatori stanno ora incrociando i dati di registrazione del loculo acquistato dalla donna con le schede di registrazione della salma attualmente insepulta nello stesso vano.

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L'operazione mira a stabilire come un corpo sia stato collocato in una tomba privata e regolarmente pagata senza il consenso dei proprietari. Le autorità stanno verificando se vi siano stati errori burocratici grossolani da parte del personale comunale o se si tratti di un caso di usurpazione dolosa. La documentazione acquisita dall'archivio rappresenta la chiave per ricostruire la cronologia delle operazioni di sepoltura e di manutenzione del loculo oggetto della denuncia.

Impatto emotivo e prossime procedure legali

La notizia di questa occupazione illegale colpisce non solo la sfera legale, ma soprattutto quella emotiva della famiglia colpita. Il cimitero rappresenta un luogo di memoria e rispetto per i defunti, e la violazione di tale santità provoca un forte disagio sociale. La proprietaria del loculo si trova ora nella situazione spiacevole di dover rivendicare un diritto sancito da contratto e legge, mentre la salma di una sconosciuta occupa indebitamente lo spazio a lei devoluto.

Le indagini della Procura e dei Carabinieri continueranno a dettagliare le responsabilità eventuali. È probabile che le indagini portino all'identificazione delle figure responsabili dell'errore o della mala fede, siano esse funzionari comunali o terzi estranei. La vicenda sottolinea l'importanza di un controllo rigoroso sui registri cimiteriali per prevenire simili abusi in futuro, garantendo che ogni loculo rispetti la volontà delle famiglie e le normative vigenti.