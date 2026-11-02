Lodigiani: l'imitatrice che usa la comicità come cura emotiva

Lodigiani racconta la sua vita e il suo uso della risata come terapia. Dal dolore per la perdita del padre al successo su Disney Channel, la storia dell'imitatrice italiana.

Lodigiani è in onda oggi 2 novembre sul canale Nove. Dietro le sue celebri imitazioni si nasconde una filosofia precisa e profonda. Decide di fare della risata una vera e propria cura per la vita. Lo fa sin da bambina, quando aveva circa sette anni di età. I suoi genitori si separano in quel periodo difficile. Vedeva spesso sua madre arrabbiata e molto triste. Per questo motivo cercava instancabilmente di farla ridere ogni volta che poteva.

La risata come antidoto al dolore

Da quel momento in poi, l'aiuta a sdrammatizzare tutto senza eccezioni. Nemmeno nel giorno più triste ha smesso di usare questo metodo. È successo quello della perdita del padre nel 2019. In quell'occasione ha iniziato a tampinare il sacerdote. Voleva raccontargli tutto del padre e desiderava che iniziasse con una battuta molto ironica. Questa scelta mostra la sua resilienza unica.

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Dalle radici a Lodi al grande schermo

Lodigiani nasce a Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi. La sua data di nascita è il 30 dicembre 1987. Sin da bambina coltiva la sua passione per la danza. Quest'attività le ha dato molta disciplina nel tempo. Rivela che le maestre erano un po' come delle mamme per lei. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, fa il suo debutto. Entra in televisione con il programma Central Station. Lo spettacolo è in onda sul canale satellitare Comedy Central.

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Il successo con Disney Channel e le parodie

È però Disney Channel che le apre le porte della tv principale. Dal 2005 al 2008 conduce diversi programmi per bambini. Non abbandona mai quella passione nata in infanzia. Passava il tempo a imitare chiunque capitasse in tv. È lì che affonda le radici della sua popolarità. Crea la sua parodia di Annalisa. È diventata uno dei suoi personaggi più popolari al mondo. Si diverte moltissimo a farla ascoltare dal pubblico.

Un percorso artistico unico e autentico

Si sente un po' nella cameretta a Lodi quando interpreta i ruoli. Ricorda di essere stata Anastacia in quel periodo. Anche Ramazzotti è uno dei cantanti che imita con successo. La sua carriera continua a crescere con grande forza. Il suo stile unico la distingue nel panorama italiano. La sua storia è fonte di ispirazione per molti giovani.