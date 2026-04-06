Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, Loftus-Cheek è pronto a tornare a giocare con il Milan. Il giocatore, che ha un contratto con il club fino al 2027, si concentra sul finale di stagione, mentre le voci sul suo futuro verranno discusse in estate. Il focus è sul ritorno del giocatore e le ultime notizie sul calcio italiano, inclusi record e statistiche.

Il 23 febbraio scorso, durante l'incontro con il Parma, ha subito un grave trauma facciale che ha comportato la frattura del processo alveolare della mascella. Dopo più di un mese di stop forzato, il calciatore è finalmente pronto a tornare a calcare il campo di gioco. La sua attesa rientro rappresenta una notizia positiva per il Milan , che potrà contare nuovamente sulle sue prestazioni in un momento cruciale della stagione.

L'atleta, legato al club da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ha espresso il suo amore per il Milan e per la città, sottolineando la sua concentrazione sul finale di stagione. Nonostante le voci insistenti che parlavano di una possibile cessione, il futuro del giocatore sembra ora più saldo, con la possibilità concreta di rimanere al Milan anche la prossima stagione. La società e il giocatore discuteranno la situazione contrattuale durante l'estate, valutando le migliori opzioni per entrambi. Le aspettative dei tifosi sono alte, desiderosi di rivedere il giocatore in azione e di contribuire al successo della squadra.\Nel frattempo, il mondo del calcio continua a celebrare i suoi campioni e a ricordare i suoi record. Dries Mertens, ad esempio, resta il miglior marcatore nella storia del Napoli, con un totale di 148 gol in tutte le competizioni. Il suo primato è ineguagliato, davanti a leggende come Marek Hamsik, Diego Maradona e Edinson Cavani. Un altro dato significativo riguarda il Brescia, la squadra che ha subito più retrocessioni in Serie B, con ben 13 discese. Anche la storia degli allenatori è ricca di figure emblematiche, come Carlo Mazzone, detentore del record di presenze in panchina in Serie A, con 792 partite. Fabio Cannavaro, unico nella lista ad aver vinto il Pallone d'Oro nel 2006, dopo il trionfo mondiale con l'Italia, si distingue per il suo prestigioso riconoscimento individuale. Anche Massimo Coda ha raggiunto un importante traguardo, eguagliando il record di Massimo Schwoch con 144 gol in Serie B, dimostrando la sua costante efficacia realizzativa.\La passione per il calcio in Italia si manifesta anche attraverso l'entusiasmo dei tifosi. Il Milan, nella scorsa stagione, ha registrato la migliore media spettatori in Serie A, con circa 71.545-72.609 presenze a partita casalinga a San Siro. Questo dimostra l'enorme affetto che i tifosi rossoneri nutrono per la squadra e la loro costante presenza a sostegno dei giocatori. Il sito Calciomercato.it, prodotto di punta di Web 365 Srl, rimane un punto di riferimento per gli appassionati di calcio, grazie alla sua attenzione alle innovazioni tecnologiche e alla costante ricerca di notizie e approfondimenti sul mondo del calcio. Web 365 Srl, editrice new media, specializzata nello sviluppo di testate calcistico-sportive, offre contenuti sempre aggiornati e di alta qualità. L'azienda dimostra un impegno costante verso l'evoluzione del giornalismo sportivo, utilizzando le più recenti tecnologie per offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente agli utenti. Calciomercato.it, di proprietà di WEB 365 SRL, è registrato presso il Tribunale di Roma





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