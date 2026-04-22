Logistica e Farmacia sotto Pressione: Costi in Aumento e Sostenibilità al Centro

Analisi delle sfide attuali per la logistica italiana, aggravate dalle tensioni geopolitiche e dall'aumento dei costi, e dell'evoluzione del ruolo del farmacista verso la sostenibilità ambientale con iniziative come il progetto ReMed.

La situazione logistica e farmaceutica italiana è attualmente sotto pressione a causa di diversi fattori concomitanti. Sul fronte della logistica, le tensioni geopolitiche, in particolare la situazione nello Stretto di Hormuz, stanno causando difficoltà nell'accesso ai flussi commerciali in entrata, rendendo estremamente complesso, se non impossibile, il raggiungimento delle destinazioni.

Questa problematica è aggravata dalla congestione dei porti utilizzati come valvola di sfogo nell'area del Golfo, con conseguenze dirette sulla merce deperibile, come alcune varietà di mele, che non possono essere facilmente reindirizzate verso altri mercati. Di conseguenza, alcune aziende sono costrette a far rientrare la merce, con un impatto negativo sui ricavi e sulla gestione operativa. Parallelamente, i costi continuano ad aumentare in modo significativo.

Il trasporto su strada registra incrementi intorno al 10%, mentre il costo del carburante è salito da circa 1,6 euro al litro a livelli superiori ai 2-2,20 euro, comprimendo ulteriormente i margini delle imprese. L'arrivo della stagione estiva introduce un ulteriore elemento di pressione, con l'aumento dell'utilizzo delle celle frigorifere per il trasporto delle merci, che comporterà inevitabilmente un aumento dei costi operativi.

Il settore agroalimentare, in particolare, è particolarmente sensibile a queste dinamiche, data la necessità di garantire la regolarità delle tempistiche, la tenuta della catena del freddo e la prevedibilità dei transiti. La logistica sta assorbendo un impatto considerevole e la riattivazione dei flussi richiederà tempo, mentre i costi stanno già consolidando i loro effetti lungo tutta la catena del valore.

Sul fronte farmaceutico, il ruolo del farmacista è in evoluzione, soprattutto dopo la pandemia, diventando un punto di raccordo fondamentale con i cittadini e un attore chiave nella sostenibilità ambientale. Progetti come ReMed, un'iniziativa di collaborazione pubblico-privato che si inserisce nella strategia 'Circular for Zero' di Novo Nordisk, dimostrano l'impegno dei farmacisti nel recupero e nel riciclo dei materiali, in particolare delle penne da insulina usate.

Il progetto, partito da alcune grandi città, si sta espandendo in altri comuni italiani, trasformando un rifiuto speciale in una risorsa preziosa. L'Anci, con il supporto dei comuni coinvolti, sta promuovendo attivamente questa iniziativa, sottolineando l'importanza di una gestione sostenibile dei rifiuti e di un'economia circolare applicata alla salute. Ad oggi, il progetto ha già raccolto 1,5 tonnellate di materiali





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