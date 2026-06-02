Logitech presenta la nuova gamma Signature Comfort Plus per un'esperienza di utilizzo confortevole e personalizzabile

La nuova gamma Signature Comfort Plus di Logitech è stata progettata per coloro che trascorrono molte ore alla scrivania per lavoro o attività personali. La linea include il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare imbottito, progettato per lunghe giornate alla scrivania. Il mouse M850 L introduce per la prima volta nella gamma Logitech un supporto palmare imbottito, abbinato a una forma ergonomica per la mano destra e ad impugnature laterali in gomma che favoriscono una presa più rilassata anche dopo molte ore di utilizzo. La tastiera MK880 integra tasti ammortizzati, un poggiapolsi con doppio strato di schiuma e un profilo ergonomico progettato per offrire maggiore comfort durante le sessioni di digitazione prolungate. La gamma funziona perfettamente con diversi sistemi operativi grazie al layout multi-OS che consente di passare rapidamente tra tre dispositivi (Pc di lavoro, laptop personale, tablet o smartphone) tramite i tasti Easy-Switch. Con l'app Logi Options+ è possibile personalizzare l'esperienza d'uso della tastiera, assegnando Smart Actions per automatizzare attività ricorrenti o utilizzare il tasto AI Launch per accedere rapidamente a strumenti come Copilot, Gemini o ChatGPT. Con Logi Tune gli utenti possono assegnare funzioni specifiche per Zoom e Microsoft Teams. La durata della batteria è fino a tre anni per la tastiera e fino a due anni per i mouse. Signature Comfort Plus è stata sviluppata secondo i principi del Design for Sustainability. Le parti in plastica, a seconda del colore, contengono tra il 49% e il 77% di plastica riciclata post-consumo certificata contribuendo a favorire la circolarità e a ridurre l'impronta di carbonio dei prodotti. Il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare, la combo MK880 e il mouse M840 L senza supporto palmare sono disponibili rispettivamente ai prezzi di 54,99 euro, 109,99 euro e 49,99 euro.

Logitech ha presentato la nuova gamma Signature Comfort Plus , ideale per chi trascorre molte ore alla scrivania per lavoro o attività personali. La linea include il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare imbottito, progettato per lunghe giornate alla scrivania.

Il mouse M850 L introduce per la prima volta nella gamma Logitech un supporto palmare imbottito, abbinato a una forma ergonomica per la mano destra e ad impugnature laterali in gomma che favoriscono una presa più rilassata anche dopo molte ore di utilizzo. La tastiera MK880 integra tasti ammortizzati, un poggiapolsi con doppio strato di schiuma e un profilo ergonomico progettato per offrire maggiore comfort durante le sessioni di digitazione prolungate.

La gamma funziona perfettamente con diversi sistemi operativi grazie al layout multi-OS che consente di passare rapidamente tra tre dispositivi (Pc di lavoro, laptop personale, tablet o smartphone) tramite i tasti Easy-Switch. Con l'app Logi Options+ è possibile personalizzare l'esperienza d'uso della tastiera, assegnando Smart Actions per automatizzare attività ricorrenti o utilizzare il tasto AI Launch per accedere rapidamente a strumenti come Copilot, Gemini o ChatGPT. Con Logi Tune gli utenti possono assegnare funzioni specifiche per Zoom e Microsoft Teams.

La durata della batteria è fino a tre anni per la tastiera e fino a due anni per i mouse. Signature Comfort Plus è stata sviluppata secondo i principi del Design for Sustainability. Le parti in plastica, a seconda del colore, contengono tra il 49% e il 77% di plastica riciclata post-consumo certificata contribuendo a favorire la circolarità e a ridurre l'impronta di carbonio dei prodotti.

Il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare, la combo MK880 e il mouse M840 L senza supporto palmare sono disponibili rispettivamente ai prezzi di 54,99 euro, 109,99 euro e 49,99 euro





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