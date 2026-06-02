Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Logitech presenta la nuova gamma Signature Comfort Plus per un'esperienza di utilizzo confortevole e personalizzabile

Tecnologia News

Logitech presenta la nuova gamma Signature Comfort Plus per un'esperienza di utilizzo confortevole e personalizzabile
LogitechSignature Comfort PlusMouse
📆6/2/2026 5:15 PM
📰Today_it
83 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 72%

La nuova gamma Signature Comfort Plus di Logitech è stata progettata per coloro che trascorrono molte ore alla scrivania per lavoro o attività personali. La linea include il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare imbottito, progettato per lunghe giornate alla scrivania. Il mouse M850 L introduce per la prima volta nella gamma Logitech un supporto palmare imbottito, abbinato a una forma ergonomica per la mano destra e ad impugnature laterali in gomma che favoriscono una presa più rilassata anche dopo molte ore di utilizzo. La tastiera MK880 integra tasti ammortizzati, un poggiapolsi con doppio strato di schiuma e un profilo ergonomico progettato per offrire maggiore comfort durante le sessioni di digitazione prolungate. La gamma funziona perfettamente con diversi sistemi operativi grazie al layout multi-OS che consente di passare rapidamente tra tre dispositivi (Pc di lavoro, laptop personale, tablet o smartphone) tramite i tasti Easy-Switch. Con l'app Logi Options+ è possibile personalizzare l'esperienza d'uso della tastiera, assegnando Smart Actions per automatizzare attività ricorrenti o utilizzare il tasto AI Launch per accedere rapidamente a strumenti come Copilot, Gemini o ChatGPT. Con Logi Tune gli utenti possono assegnare funzioni specifiche per Zoom e Microsoft Teams. La durata della batteria è fino a tre anni per la tastiera e fino a due anni per i mouse. Signature Comfort Plus è stata sviluppata secondo i principi del Design for Sustainability. Le parti in plastica, a seconda del colore, contengono tra il 49% e il 77% di plastica riciclata post-consumo certificata contribuendo a favorire la circolarità e a ridurre l'impronta di carbonio dei prodotti. Il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare, la combo MK880 e il mouse M840 L senza supporto palmare sono disponibili rispettivamente ai prezzi di 54,99 euro, 109,99 euro e 49,99 euro.

Logitech ha presentato la nuova gamma Signature Comfort Plus , ideale per chi trascorre molte ore alla scrivania per lavoro o attività personali. La linea include il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare imbottito, progettato per lunghe giornate alla scrivania.

Il mouse M850 L introduce per la prima volta nella gamma Logitech un supporto palmare imbottito, abbinato a una forma ergonomica per la mano destra e ad impugnature laterali in gomma che favoriscono una presa più rilassata anche dopo molte ore di utilizzo. La tastiera MK880 integra tasti ammortizzati, un poggiapolsi con doppio strato di schiuma e un profilo ergonomico progettato per offrire maggiore comfort durante le sessioni di digitazione prolungate.

La gamma funziona perfettamente con diversi sistemi operativi grazie al layout multi-OS che consente di passare rapidamente tra tre dispositivi (Pc di lavoro, laptop personale, tablet o smartphone) tramite i tasti Easy-Switch. Con l'app Logi Options+ è possibile personalizzare l'esperienza d'uso della tastiera, assegnando Smart Actions per automatizzare attività ricorrenti o utilizzare il tasto AI Launch per accedere rapidamente a strumenti come Copilot, Gemini o ChatGPT. Con Logi Tune gli utenti possono assegnare funzioni specifiche per Zoom e Microsoft Teams.

La durata della batteria è fino a tre anni per la tastiera e fino a due anni per i mouse. Signature Comfort Plus è stata sviluppata secondo i principi del Design for Sustainability. Le parti in plastica, a seconda del colore, contengono tra il 49% e il 77% di plastica riciclata post-consumo certificata contribuendo a favorire la circolarità e a ridurre l'impronta di carbonio dei prodotti.

Il mouse Signature Comfort Plus M850 L con supporto palmare, la combo MK880 e il mouse M840 L senza supporto palmare sono disponibili rispettivamente ai prezzi di 54,99 euro, 109,99 euro e 49,99 euro

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Today_it /  🏆 12. in İT

Logitech Signature Comfort Plus Mouse Tastiera Ergonomia Sostenibilità

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medio Oriente: Trump invia a Teheran una nuova controproposta, 'inasprite le richieste'Medio Oriente: Trump invia a Teheran una nuova controproposta, 'inasprite le richieste''Impegni chiari su nucleare'. Gli Usa: 'Risposta in 3 giorni'. Teheran: 'Non ci fidiamo più' (ANSA)
Read more »

Var, al Mondiale debutta la nuova regola sull'intervento per scorrettezze evidentiVar, al Mondiale debutta la nuova regola sull'intervento per scorrettezze evidentiL'Ifab ha approvato un chiarimento che permette al Var di segnalare all'arbitro scorrettezze evidenti della squadra attaccante prima di un calcio d'angolo o punizione, se influenzano gol, rigori o sanzioni. La misura sarà valutata dopo il torneo.
Read more »

Banche italiane da record, utili per 47,5 miliardi di euro nel 2025Banche italiane da record, utili per 47,5 miliardi di euro nel 2025Secondo uno studio di Unimpresa, le banche avrebbero versato imposte con un'aliquota media del 19,2%, inferiore rispetto agli anni precedenti
Read more »

Beauty history: [ comfort zone ], pioniere della skin longevity, compie 30 anniBeauty history: [ comfort zone ], pioniere della skin longevity, compie 30 anniDalla forte identità «science-based», da 30 anni il brand professionale Made in Italy [ comfort zone ] punta su formulazioni sviluppate con una forte attenzione agli attivi botanici e biotecnologici, alla tollerabilità cutanea e alla ricerca...
Read more »



Render Time: 2026-06-02 20:16:10