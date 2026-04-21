Lombardia al centro del cambiamento: boom di società benefit e nuove strategie per il benessere sociale

La Lombardia guida la transizione verso un'economia sostenibile con una crescita record di società benefit e 31 miliardi di euro di valore prodotto, affiancando a questa evoluzione economica progetti di grande rilievo nel campo della salute pubblica e dell'assistenza oncologica.

La Lombardia si conferma ancora una volta il cuore pulsante dell'economia italiana, distinguendosi non solo per il primato in termini di PIL, ma anche come avanguardia europea per quanto riguarda lo sviluppo delle società benefit . Secondo il recente rapporto curato da InVento Innovation Lab con il supporto della Regione, il territorio lombardo ospita oggi 1.721 imprese caratterizzate da questa forma giuridica, segnando un incremento esponenziale rispetto alle 165 censite nel 2019.

Questa crescita del 1.043% testimonia un cambio di paradigma profondo nel tessuto produttivo, dove il profitto smette di essere l'unico obiettivo per abbracciare finalità di beneficio comune, sostenibilità ambientale e impegno sociale. Il valore della produzione generato da queste realtà ammonta a 31,6 miliardi di euro, coinvolgendo una forza lavoro superiore ai 121.000 addetti. La distribuzione settoriale vede una forte concentrazione nei servizi ad alto valore aggiunto, con il 32% delle aziende operante nelle attività scientifiche e tecniche, seguito dal comparto digitale e delle telecomunicazioni. L'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, ha sottolineato come questo modello sia la naturale evoluzione di una regione che si conferma leader manifatturiera a livello europeo. Per la Lombardia, l'impresa non è più vista unicamente come un centro di produzione di ricchezza, ma come un pilastro fondamentale per la comunità, capace di integrare la crescita economica con il benessere sociale e culturale del territorio. Questo equilibrio non rappresenta solo un vantaggio competitivo locale, ma si propone come un modello esportabile oltre i confini nazionali, in grado di affrontare con resilienza le sfide poste dallo scenario geopolitico globale. La strategia regionale mira ora a consolidare questo hub attraverso il monitoraggio costante degli impatti e il rafforzamento di strumenti di valutazione che facilitino l'ingresso di nuovi investimenti ESG (Environmental, Social, Governance). Parallelamente a questa innovazione nel settore economico, il panorama regionale continua a mostrare eccellenze anche nel campo della responsabilità sociale applicata alla salute pubblica. Un esempio significativo arriva da Milano, dove è stata lanciata la campagna Facciamo squadra: giochiamo d'anticipo contro il rischio di recidiva del tumore al seno, promossa da Novartis con il supporto di importanti associazioni come Andos, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna Odv. L'iniziativa mira a creare una rete di collaborazione tra medici, pazienti e istituzioni per ottimizzare il percorso di cura e fornire strumenti informativi accessibili, come il portale E' tempo di vita. Queste sinergie confermano come il modello di rete e condivisione sia la chiave di volta non solo per lo sviluppo economico, ma anche per il progresso scientifico e il miglioramento della qualità della vita, rendendo la Lombardia un laboratorio avanzato dove l'innovazione tecnologica si sposa con la cura dell'individuo e della comunità





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