La Lombardia si conferma leader nazionale nelle società benefit, con una crescita record che unisce profitto e impatto sociale, distinguendosi in un contesto geopolitico complesso.

Il panorama economico italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione, guidata in modo predominante dalla Lombardia , che si conferma ancora una volta il vero motore pulsante del Paese. Recentemente, il dibattito pubblico è stato acceso da dinamiche geopolitiche complesse, con il leader liberale che ha espresso posizioni controverse sul ritorno dell'acquisto del gas russo, innescando riflessioni sulle recenti aperture emerse nel settore energetico.

Tali considerazioni si intrecciano con un quadro di sicurezza internazionale sempre più teso, caratterizzato da attacchi ibridi che mettono a dura prova le infrastrutture europee. Tuttavia, oltre alle polemiche di carattere politico, emerge una realtà imprenditoriale lombarda in netto contrasto con l'incertezza globale, capace di generare stabilità attraverso un modello economico innovativo: quello delle società benefit. Questa forma societaria, che integra profitto e finalità di beneficio comune, sta trovando nel territorio lombardo un terreno estremamente fertile per la crescita. I numeri parlano chiaro: con 1.721 imprese di questo tipo, la Lombardia si posiziona in cima alla classifica nazionale, lasciandosi alle spalle realtà importanti come il Lazio e il Veneto. La crescita esponenziale registrata a partire dal 2019, con un incremento superiore al mille per cento, dimostra come il tessuto produttivo milanese e regionale abbia compreso l'importanza di un paradigma economico basato sulla sostenibilità sociale e ambientale. Con oltre 121 mila lavoratori coinvolti e un valore della produzione che sfiora i 32 miliardi di euro, le società benefit non rappresentano più una nicchia del mercato, ma un pilastro strategico del sistema regionale. Settori trainanti come le attività professionali, il comparto digitale e il manifatturiero dimostrano che è possibile coniugare alta specializzazione tecnica e impegno civico, ponendo le basi per un futuro industriale più resiliente e consapevole. Le istituzioni regionali, tramite la voce dell'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, hanno ribadito che l'impegno lombardo non si limita alla semplice produzione di ricchezza, ma punta alla creazione di un equilibrio tra progresso economico e benessere collettivo. La strategia di Regione Lombardia prevede ora il consolidamento di questo primato attraverso la creazione di database integrati e strumenti di monitoraggio avanzati per misurare l'impatto reale di queste aziende. Questo approccio non solo funge da incentivo per le imprese locali già attive, ma trasforma la regione in un magnete per nuovi investimenti internazionali focalizzati sui criteri ESG. In un mondo segnato da instabilità energetica e minacce alla sicurezza, il modello lombardo appare come una risposta solida e lungimirante, capace di mantenere l'impresa al centro della comunità non solo come entità produttiva, ma come motore di sviluppo culturale e sociale per l'intera Europa





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lombardia Società Benefit Economia Innovazione Sostenibilità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spettatori esaltati applaudono ladri che fanno esplodere bancomat in LombardiaUn video virale mostra tre uomini che fanno esplodere uno sportello bancomat in Lombardia e fuggono. La scena, avvenuta in una zona della movida, ha visto alcuni giovani presenti esaltarsi e incitare i malviventi, suscitando l'amarezza del sindaco che invita alla riflessione sulla società e le nuove generazioni. Il testo include anche notizie frammentate su tensioni tra Washington e Teheran, dichiarazioni di Trump su Israele, respingimento di petroliere e ascolti televisivi del sabato sera.

Read more »

Dichiarazione precompilata in arrivo: le date, lo scudo dai controlli e cosa occorre verificareIl 30 aprile i modelli vengono messi a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e dal 15 maggio si entra nel vivo della fase dispositiva.

Read more »

Un robot batte il record nella mezza maratona di PechinoUn umanoide polverizza il primato dell'ugandese Kiplimo (ANSA)

Read more »

Pavia, 25enne colpito al collo con un cacciavite in un parcheggio: morto in ospedaleL'aggressione è avvenuta alle 3.30 dopo una lite in un parcheggio. Il giovane, Gabriele Vaccaro, abitava da anni in Lombardia

Read more »

Spionaggio e dossieraggi, perquisizioni a Roma: cos’è la 'Squadra Fiore', la banda degli ex 007Al centro dell’indagine l’intreccio tra gli appalti dell’Aisi e la società dell’imprenditore Saladino. segui su TG LA7

Read more »

Sicilia, rinviata a giudizio l’assessora Amata (FdI): è accusata di corruzioneCondannata a due anni e mezzo la coimputata Marcella Cannariato, moglie del fondatore della società di noleggio Sicily by Car: avrebbe promesso di assumere il nipote dell’assessora

Read more »