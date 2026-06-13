Un gruppo di donne si unisce per creare un teatro di guerriglia contro la violenza sulle donne. L'iniziativa si svolgerà fino al 13 giugno 2026 in 15 ambienti di un ex edificio di uffici a Londra.

A Londra , 80 donne si uniscono per creare un teatro di guerriglia contro la violenza sulle donne. Rebecca Lenkiewicz e Lucy Morrison guidano l'iniziativa, che si svolgerà fino al 13 giugno 2026 in 15 ambienti di un ex edificio di uffici.

Il progetto è un'opera in due parti: una prima parte invita il pubblico a entrare in piccole stanze piene di testi, immagini e installazioni, e una seconda parte è una rappresentazione teatrale di 50 minuti. Le autrici hanno scelto di non superare i cinque minuti per le scene o i monologhi, e hanno adottato un processo democratico per eliminare qualsiasi gerarchia.

Gurpreet Kaur Bhatti contribuisce con una scena ispirata a un film indiano degli anni settanta, e Timberlake Wertenbaker presenta il proprio contributo in forma di una domanda. L'iniziativa si inserisce in una tradizione di teatro di 'risposta rapida', come ad esempio l'opera di Lucy Kirkwood scritta nel 2021 in risposta agli omicidi di Sarah Everard e Sabina Nessa





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