Longevità: come vivere più a lungo in salute con il professor Valter Longo

Intervista esclusiva al professor Valter Longo, esperto di longevità, in vista del Nutrition & Longevity Festival di Cervia. Longo parlerà del suo lavoro, della dieta della longevità e dell'importanza di uno stile di vita sano.

Quando si parla di longevità , si pensa subito a come vivere più a lungo. Ma l'obiettivo non è guadagnare più anni, bensì guadagnare più anni in salute. Vivere, insomma, il più a lungo possibile lontano da ospedali e malattie invalidanti. Tra i massimi esperti di longevità in Italia c'è il professore di Biogerontologia e direttore dell'Istituto di Longevità all'University of Southern California di Los Angeles.

Lo abbiamo intervistato alla vigilia del Nutrition & Longevity Festival che si terrà al Fantini Club di Cervia il 13 e 14 settembre, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia. «La popolazione mondiale e italiana si sta dividendo in due: chi sta molto attento allo stile di vita e chi invece si distanzia dal benessere e dal consiglio degli esperti», dice il professor Longo. Il professor Longo, ideatore della famosa «dieta della longevità», studia da anni gli effetti benefici del digiuno (controllato) sul corpo, tanto da mettere a punto una dieta mima-digiuno, da effettuare sotto supervisione medica, il cui obiettivo è ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche. Per il suo lavoro è stato definito da Time uno degli uomini più influenti al mondo. In fatto di diete e alimentazione è sempre bene affidarsi a un medico e fuggire il fai-da-te; ma c'è un'abitudine che possiamo abbandonare subito, tutti, appena ci mettiamo a tavola: «Direi che è consumati troppi grassi di origine animale e proteine». La dieta mediterranea ci offre moltissime alternative vegetali, come i legumi, che fanno bene al corpo e al portafogli. «Ricordiamoci», aggiunge il professore, «che è stato dimostrato che una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali, con un consumo moderato di proteine e grassi, contribuisce in modo significativo alla longevità e al benessere generale». Anche se la medicina continua a studiare la longevità, le stelle polari da seguire sono chiare: una buona dieta, attività fisica, prevenzione e uno stile di vita equilibrato e appagante anche dal punto di vista relazionale. L'incessante ricerca del professor Valter Longo è confluita in un nuovo libro, «Ostacola il peso distruttivo: la dieta 5:2 per una vita sana», (Piemme/Mondadori) che indaga quella che l'autore definisce «l'epidemia mondiale e italiana di sovrappeso e obesità». Una minaccia alla salute pubblica e, in ultima analisi, perfino per l'aspettativa di vita. «I farmaci dovrebbero essere l'ultima opzione, ma spesso sono la prima perché mancano professionisti della salute in grado di risolvere il problema senza ricorrere ai farmaci», sostiene il professore. «Nei miei studi ho fornito e condiviso molti dati clinici che evidenziano come la dieta della longevità giornaliera e la dieta mima-digiuno periodica possano causare la regressione di obesità e diabete». Il problema è sistemico: «Nessun Paese al mondo purtroppo ha ancora costruito e sviluppato un sistema adatto a prevenire e curare veramente queste patologie; si preferisce piuttosto la «gestione della malattia», con un approccio farmacologico emergenziale che porta con sé i rischi di effetti collaterali gravi». La Fondazione Valter Longo è nata proprio con la missione di sensibilizzare tutti su questi temi anche grazie a visite nutrizionali a basso costo o gratuite per chi si trova in situazione economica e di salute critica. La Fondazione supporta inoltre programmi educativi per tutte le età, seminari, webinar e workshop che possano offrire strumenti pratici a famiglie, docenti e bambini. Da tre anni la Fondazione organizza anche il Nutrition & Longevity Festival sia in Italia che negli Stati Uniti. La nuova edizione si tiene al Fantini Club di Cervia il 13 e il 14 settembre, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia. Il ricco programma prevede lezioni libere di yoga e pilates, tornei di basket, un Cammino della Longevità e cooking show, per mostrare come possa essere semplice cucinare «buono e sano» senza rinunciare al gusto né alla salute. Al centro del Festival, come ogni anno, ci sono bambini e ragazzi, perché le buone abitudini vanno coltivate fin da subito: «Dobbiamo attivarci tutti per educare i nostri figli a una vita sana e equilibrata», insiste Longo. Il professore sottolinea come, in base alle survey disponibili, i giovani sembrino più sensibili al tema rispetto ai loro genitori. Per questo il Nutrition&Longevity Festival si rivolge soprattutto a loro: «Attraverso l'arte, la musica, la creatività e la cucina condivideremo il messaggio che la sana nutrizione, l'esercizio fisico e valori legati al senso della comunità sono i pilastri di una vita sana e felice»





