Longevità: Il tetto dei 100 anni non sarà superato per le generazioni future

Uno studio indica che il rallentamento nella crescita della longevità negli ultimi decenni è destinato a proseguire, rendendo improbabile che le generazioni future raggiungano i 100 anni.

Uno studio condotto dall'Università del Wisconsin-Madison e dal Max Planck Institute for Demographic Research indica che è altamente improbabile che le generazioni nate dopo il 1939 riescano a raggiungere i 100 anni di età. I progressi nella longevità registrati nella prima metà del XX secolo sembrano essersi rallentati negli ultimi decenni.

Questo rallentamento è dovuto principalmente al fatto che i passati aumenti di longevità sono stati trainati da notevoli miglioramenti nella sopravvivenza in età molto giovane. Oggi la mortalità infantile e dei neonati è così bassa che i miglioramenti previsti nelle fasce di età più anziane non saranno sufficienti a sostenere il precedente ritmo di crescita della longevità. La media di una persona nata in un paese ad alto reddito nel 1900 era di 62 anni, per una persona nata appena 38 anni dopo era di 80 anni. Per le persone nate tra il 1939 e il 2000, l'aumento è rallentato a circa tre mesi. Gli studi prevedono che i nati nel 1980 non vivranno in media fino a 100 anni e nessuna delle coorti del nostro studio raggiungerà questo traguardo. I ricercatori sperano che i risultati del loro studio possano offrire spunti cruciali ai governi per anticipare le esigenze dei loro cittadini.





