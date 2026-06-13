Lorella Cuccarini e l'invecchiamento: il corpo che cambia, il rispetto per sé e l'autenticità che conta

In un'intervista al Corriere della Sera, Lorella Cuccarini parla dell'avanzare dell'età, dei cambiamenti fisici e della nuova routine di allenamento e alimentazione, sottolineando l'importanza di accettare il proprio corpo e di mostrarsi autentica.

Lorella Cuccarini , forte e solida dopo 35 anni, ha affrontato in un'intervista al Corriere della Sera il tema dell' età che avanza e dei cambiamenti fisici , sottolineando l'importanza di accettarli e assecondarli.

La showgirl, da oltre quarant'anni sulla scena mediatica, ha raccontato come abbia modificato le sue abitudini di allenamento: fino a un anno fa si allenava intensamente, ma ha capito che quel regime non era più adatto al suo corpo, soprattutto per via della schiena. Ora pratica Pilates due volte a settimana con un istruttore, alternandolo ad allenamenti autonomi caratterizzati da circuiti e pochissimi pesi.

Ha spiegato di dover ascoltare il suo corpo, che ha lavorato in modo impegnativo per decenni, e di sottoporsi a fisioterapia settimanale per lavorare sui muscoli e sul recupero. Il cambiamento riguarda anche i tempi di recupero, che non sono più quelli di una volta, ma con una preparazione costante riesce a sostenere le tournée. Anche l'alimentazione è stata rivista: non segue più un regime dietetico stretto, perché non ne sente il bisogno, ma rimane attenta al benessere.

Mangiare bene le viene naturale e, se cede a qualche strappo alla regola, non si impone di essere più rigorosa il giorno dopo, perché le viene spontaneo rieditare l'equilibrio. Le trasgressioni, afferma, ci sono ma sono moderate. Sulle rughe e sui trattamenti estetici, Cuccarini ha dichiarato di non avere nulla contro di essi, di non demonizzare nulla, ma è convinta che il fascino consista anche nel mostrare l'età che si ha.

Ha sottolineato che sia bello che gli anni si vedano e che il suo obiettivo sia essere la mamma delle sue figlie, non rincorrere una bellezza irreale. Quando sui social le scrivono che l'età si vede tutta, risponde con serenità di avere 61 anni, che si vedano e che va benissimo. Questa osservazione conferma l'autenticità di una donna che si è sempre mostrata senza filtri, sia nel modo di essere che nell'apparire





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