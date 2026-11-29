Lorella Cuccarini parla del suo tifo per la Roma, della voglia di vedere Roberto Baggio in campo e del successo del musical Aggiungi un posto a tavola al teatro Brancaccio.

Lorella Cuccarini condivide con il pubblico un momento di grande orgoglio legato al mondo del calcio e alla sua passione per la Roma. L'attrice e conduttrice rivela che il coro dedicato a Bruno Voeller rappresenta per lei un ricordo indimenticabile. La prima volta che ha assistito a una partita allo stadio contro l' Inter, la situazione è degenerata rapidamente a causa degli scontri tra gli ultras. La notizia del match e della violenta conflittualità tra le tifoserie ha costretto lei e i suoi compagni a scappare via dallo stadio in preda al panico, un'esperienza traumatica che ha segnato la sua giovane età.

Il sogno Baggio in maglia giallorossa

L'artista, attualmente in scena nel musical Aggiungi un posto a tavola dal 10 dicembre al teatro Brancaccio di Roma, non nasconde il desiderio di arricchire la squadra. Se avesse la possibilità di aggiungere un posto in campo per un campione del passato, la scelta cadrebbe su Roberto Baggio. Lorella Cuccarini specifica che, limitandosi ai calciatori italiani, il trequartista è un campione indiscusso della storia. Anche se Baggio non ha mai giocato nella Roma, vederlo indossare la maglia giallorossa sarebbe stato per la conduttrice un vero spettacolo di grande impatto visivo e tecnico.

Also read Roma, arriva Ryan Friedkin: tutti i dossier sul tavolo, mercato compreso. Si lavora sul rinnovo del contratto a Gasperini, modello PSG per l'Academy

La sfida di Consolazione al Brancaccio

Il musical Aggiungi un posto a tavola festeggia la scorsa stagione i quaranta anni di carriera dello spettacolo. La commedia affronta la figura di Consolazione, un personaggio apparentemente lontano dalla personalità dell'artista. Consolazione è descritta come una donna sopra le righe, provocatoria e ironica, ma sotto questa maschera nasconde una grande fragilità. Lorella Cuccarini ha trovato un punto di contatto profondo in questo desiderio di essere amata e accolta, permettendole di esplorare un lato di sé poco conosciuto dal grande pubblico.

Il fascino eterno della commedia musicale

Il segreto del successo di questo classico del teatro italiano risiede nella sua capacità di parlare a tutti, attraversando il tempo senza perdere la propria forza. La storia è definita una favola luminosa che porta messaggi profondamente attuali. I temi centrali riguardano l'accoglienza, la solidarietà, la fiducia negli altri e la capacità di fare spazio a chi ci sta accanto. Tutto questo viene trasmesso con semplicità, attraverso una storia divertente e una musica indimenticabile che permette di emozionare generazioni diverse.

Advertisement

La notte vola e i gemelli romanisti

Un altro aneddoto legato al tifo rivela come i tifosi giallorossi abbiano adottato in passato il suo successo musicale La notte vola per un coro dedicato a Voeller. Per l'artista tedesca più famoso a Roma in quel periodo, è stato un vanto incredibile ricevere questa dedica spontanea. Il ricordo dell'ultimo scudetto vinto dalla Roma è altrettanto prezioso per la famiglia. In quel frangente avevano i gemellini piccolissimi e festeggiammo tutti insieme in casa. La passione sportiva è una tradizione familiare solida.

Il futuro e le prospettive teatrali

Ora che lo spettacolo è tornato in scena, Lorella Cuccarini porta avanti la missione di divertire il pubblico romano. La data di chiusura è fissata per il futuro immediato dopo l'avvio di dicembre. La conduttrice continua a valorizzare il teatro come mezzo per connettere le persone attraverso emozioni universali. La vicinanza con il pubblico rimane la priorità assoluta per l'attrice. La passione per la Roma resta un tassello fondamentale della sua identità personale e professionale.