Dal 26 novembre al 2 dicembre, il documentario sui quarant'anni di Jovanotti è in sala. I registi Zonta e Zoratti incontrano il pubblico in Italia per un evento esclusivo.

Il documentario Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti è disponibile nelle sale cinematografiche italiane per un evento speciale limitato dal 26 novembre al 2 dicembre 2026. Questa uscita esclusiva, distribuita da Plaion Pictures, permetterà ai fan di assistere a un'opera che ripercorre quarant'anni di carriera artistica attraverso una narrazione intima e personale. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per esplorare la dimensione privata dell'artista, lontana dai riflettori dello spettacolo.

Agenda Incontri Direttori Italia

I registi Dario Zonta e Carlo Zoratti accompagneranno personalmente il film in diverse città italiane tra il 22 novembre e il 2 dicembre 2026. L'obiettivo è incontrare il pubblico nelle sale selezionate per raccontare la nascita e la realizzazione di un progetto nato da sette anni di fiducia e ascolto reciproco. La tournée include appuntamenti significativi in importanti istituzioni culturali del paese, garantendo una profondità di dialogo con gli spettatori.

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La prima tappa della stagione di incontri si terrà a Bologna al Cinema Modernissimo della Cineteca di Bologna, il 22 novembre alle ore 21.30. Subito dopo, i registi saranno presenti al Cinema Godard @ Fondazione Prada sempre il 22 novembre, ma alle ore 19.00. Una terza proiezione a Bologna è prevista al Cinema Beltrade alle ore 22.00 della stessa data, consolidando la presenza della città come polo centrale di lancio dell'evento.

Il 28 novembre 2026, la rassegna raggiunge Pordenone con due proiezioni consecutive. Il Cinema Fratelli Marx ospiterà i registi alle ore 21.00, mentre il Cinema Due Giardini presenterà il film nella stessa fascia oraria. Questi eventi offrono al pubblico la possibilità di discutere direttamente con gli autori sulle scelte narrative e sulla cura maniacale dei dettagli storici raccolti durante il viaggio artistico di Jovanotti.

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Anteprima Roma Festival Cinema

Il documentario ha debuttato in anteprima mondiale alla 21ª Festa del Cinema di Roma, inserendosi nella sezione Special Screening. Questa presentazione internazionale ha confermato lo status dell'opera come un progetto cinematografico di alto livello, distinto dalla classica biografia musicale. La scelta di includere il film in questa sezione prestigiosa evidenzia l'attenzione critica verso un'opera che esplora la trasformazione dell'artista oltre il successo commerciale.

La narrazione si basa su materiali originali e riprese archivistiche personali, inclusi preziosi filmati amatoriali girati dal padre di Lorenzo. Questa risorsa storica fornisce un punto di vista autentico sulle esperienze iniziali, dalle prime radios locali ai grandi concerti. L'uso di questi elementi visivi permette di costruire un ritratto inedito dell'artista, mostrando le fragilità e i dubbi che accompagnano ogni fase di cambiamento personale e professionale.

Retrospettiva Quarant'anni Musica

Il film intreccia la carriera di Jovanotti con i cambiamenti sociali degli ultimi decenni, dimostrando la sua capacità di parlare a generazioni diverse. La storia segue il percorso dal primo Jova Beach Party del 2019, quando i registi hanno iniziato a seguire l'artista, fino alle nuove consapevolezze raggiunte nel presente. Il racconto mette in luce la curiosità e la ricerca di nuovi linguaggi senza mai perdere l'identità originale del "ragazzo fortunato".

Dietro ogni trasformazione scenica e musicale, il documentario sottolinea come Lorenzo sia rimasto coerente con se stesso, capace di emozionare e far ballare il pubblico con un entusiasmo contagioso. Questo aspetto umano è al centro del progetto, che mira a mostrare l'uomo dietro il personaggio pubblico. L'opera celebra non solo il talento musicale, ma anche la resilienza e la capacità di reinventarsi continuamente pur mantenendo uno sguardo sorprendente sul mondo.

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Rol Produzione Distribuzione

La produzione del documentario è curata da Soleluna e Hi Production srl, con la supervisione del produttore esecutivo Tatiana Forese per Amarcord Srl. La coproduzione esecutiva è affidata a Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska. Questa struttura collaborativa ha permesso di realizzare un'opera che va oltre il semplice intrattenimento, offrendo una riflessione profonda sul rapporto tra l'artista e il suo pubblico.

L'uscita limitata nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre 2026 sottolinea l'importanza di vivere l'esperienza cinematografica in grande formato. L'evento mira a creare una community di spettatori uniti dall'amore per la musica di Jovanotti e dall'interesse per le storie personali che hanno segnato la storia della canzone italiana. Questa finestra temporale ristretta rende l'evento un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e di musica.