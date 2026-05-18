Lorenzo Salvetti vince Amici 25 e torna sui social dopo la vittoria

Lorenzo Salvetti, ex concorrente di X Factor, vince la finale di Amici 25 dopo aver strappato la vittoria al ballerino di hip hop della squadra di Lorella Cuccarini. Anche se inizialmente sembravano determinati a portare i ballerini di Alessio Di Ponzio e Emiliano Fiasco alla Finalissima, ha colto molti di sorpresa, dimostrando il suo talento e gradimento presso il pubblico che lo ha seguito. Ha ringraziato tutti coloro che l'hanno reso possibile e permetterà alla macchina del talent di avanzare senza intoppi.

Lorenzo Salvetti è tornato sui social dopo la vittoria su Amici 25 e ha pubblicato un post di ringraziamento sul suo profilo Instagram. Ha colto molti di sorpresa perché inizialmente sembravano determinati a portare i ballerini di Alessio Di Ponzio e Emiliano Fiasco alla Finalissima, invece, ha vinto e ha strappato la vittoria al ballerino di hip hop della squadra di Lorella Cuccarini.

Amici 25 è stata per lui l'occasione di riscatto e conferma del percorso che ha intrapreso. Ha ringraziato tutti coloro che l'hanno reso possibile e permetterà alla macchina del talent di avanzare senza intoppi.

Inoltre, ha ringraziato i suoi fan e ha comunicato che da domani al lavoro con dedizione e infinita gratitudine. Ha portato a casa anche il primo premio del valore di [premio]





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