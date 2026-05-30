Lorenzo Spolverato chiede 2500 euro di risarcimento a una spettatrice per un commento offensivo sui social

Un'ex concorrente del Grande Fratello ha inviato una diffida a una donna che lo aveva insultato su Facebook. La legale della donna avverte: attenzione alle agenzie che cacciano i commenti per chiedere risarcimenti

Uno schifoso: donna insulta Lorenzo Spolverato sui social mentre è al Grande Fratello , l'ex concorrente le chiede 2500 euro di risarcimento recapitata a casa. È quello che è capitato a una donna di 50 anni residente in Trentino, che nel marzo 2025 aveva commentato un video della pagina Gossipposo con queste parole: Il video in questione mostrava Spolverato fare dei gestacci alle spalle di una concorrente.

Il commento della donna era rimasto visibile per oltre 256 giorni, raccogliendo 1100 like. Abbastanza, secondo uno studio legale di Pescara che agiva per conto del concorrente, per configurare una. Nella lettera inviata alla trentina, gli avvocati scrivevano che la durezza delle affermazioni non può essere tollerata, specie su una piattaforma social di risonanza, intimandole di pagare 2500 euro, rimuovere il commento e formulare scuse formali.

La donna si è rivolta all'avvocata Anais Tonel, che ha respinto le accuse: il commento rientra nel confine del legittimo diritto di critica dello spettatore nei confronti di un personaggio pubblico. Dopo uno scambio di lettere tra i due studi, Tonel però mette in guardia da un fenomeno in crescita: agenzie e studi legali che sorvegliano i social alla ricerca di commenti offensivi verso i vip, per poi reclamare risarcimenti agli autori.

È una pratica diffusa, non sono casi isolati, spiega. Quando succede è importante non farsi intimorire e rivolgersi a un legale. Alcuni pagano non appena ricevono la lettera, ma tali azioni non sono sempre fondate. Estate, Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci.

Roma, gli eventi e gli spettacoli da vivere a giugno 2026: ecco il calendario degli appuntamenti imperdibili. A Milano si fanno le piroette sui testicoli di un toro: ecco la bizzarra superstizione di cittadini e turisti. Guerre, crisi, carestie: gli italiani sensibili, ma sempre più stanchi. L'appello di Francesco Pannofino per Unhcr: Torniamo a sentire.

Caterina Balivo, la casa elegante a Roma: la libreria di design da 3mila euro, la vasca a incasso, la terrazza con vista sulla Capitale. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 29 maggio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati dieci 5 da 15mila euro. Sinner, cosa è successo?

Le frasi preoccupanti, il nervosismo col box, la voglia di staccare e i dubbi sul suo fisico: Devo fare accertamenti. Jannik Sinner, le ipotesi dietro il malore al Roland Garros di Parigi: Capelli rossi e variante del gene MC1R. Il Paradiso delle Signore, chi resta e chi va via: l'addio a un personaggio amato, quattro attori in forse e Odile sempre più centrale





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lorenzo Spolverato Grande Fratello Risarcimento Social Diffida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scappa via Cobolli, altro break per l'azzurro che si porta 4-0 su Wu nel terzo setJannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno iniziato con il piede giusto il loro secondo turno al Roland Garros. Lorenzo Musetti ha vinto il suo primo set contro Wu con un break nel quinto gioco. Jannik Sinner ha vinto il suo primo set contro Juan Manuel Cerundolo con un break nel quinto gioco. Lorenzo Musetti ha vinto il suo secondo set contro Wu con un break nel quinto gioco. Jannik Sinner ha vinto il suo secondo set contro Juan Manuel Cerundolo con un break nel quinto gioco.

Read more »

La figlia di Lorenzo Necci ricorda il padre venti anni dopo la sua scomparsaL'intervista con la figlia di Lorenzo Necci, manager di Enimont e Fs, ricorda il padre venti anni dopo la sua scomparsa. L'uomo era un civil servant che aveva rivoluzionato l'idea di infrastruttura in Italia.

Read more »

Vespa pronta alla grande festa per celebrare i suoi primi ottant'anniVespa sceglie Roma per celebrare i suoi primi ottant'anni con quello che viene annunciato come il più grande raduno nella storia di Vespa. (ANSA)

Read more »

A scuola si fa lezione di cooperazione: oltre 2500 bambini hanno partecipato al progetto di LegacoopPERUGIA - Si è conclusa nei giorni scorsi, nella sede di Legacoop Umbria, tra voci, emozioni e colori, l’edizione 2025-2026 di Educoop – Educazione Cooperativa, il progetto...

Read more »