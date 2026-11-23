Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, racconta la gestione dell'azienda e la sua storia con Lucrezia Lando. Un focus sulla famiglia e sul lavoro.

Lorenzo Tano, nato nel 1996, ha scelto consapevolmente di dedicarsi alla gestione backstage dell'impero mediatico creato dal padre Rocco Siffredi e dalla madre Rózsa Tassi. Dopo aver frequentato la British International School di Budapest e aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, il ventottenne si occupa oggi di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della Siffredi Hard Academy e della casa di produzione fondata dal celebre attore. La sua figura si distingue per un approccio professionale che privilegia l'efficienza amministrativa rispetto alla visibilità in prima linea.

La gestione aziendale e la passione tecnica

Nell'ultimo episodio de Lo Sperone Podcast, Lorenzo Tano ha aperto il dialogo rivelando i dettagli della sua collaborazione quotidiana con il padre. La dinamica lavorativa trae origine da una passione nata intorno ai quindici anni, quando il cugino Gabriele, figlio di Rocco Siffredi, gli regalò una telecamera. Da quel momento, Tano iniziò un percorso di formazione interamente autodidatta, sfruttando i tutorial disponibili su YouTube per acquisire competenze tecniche che poi ha trasferito nella gestione aziendale della Siffredi Hard Academy.

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Nonostante la competenza acquisita, il rapporto con il padre presenta dinamiche curiose. Lorenzo ammette di aver consigliato più volte al genitore di aggiornare l'attrezzatura fotografica, sottolineando come Rocco Siffredi non ascolti spesso i suoi suggerimenti tecnici. Questa discrepanza tra la visione manageriale del figlio e l'approccio creativo del padre definisce il loro modus operandi all'interno della produzione, dove la competenza economica di Lorenzo Tano sostiene la creatività esecutiva di Rocco Siffredi.

Relazione con Lucrezia Lando e dinamica familiare

La sfera privata di Lorenzo Tano è stata illuminata da alcune confessioni sulla sua relazione con la ballerina Lucrezia Lando. I due si sono conosciuti durante la partecipazione al programma televisivo Ballando con le Stelle. Tano ha chiarito di non aver avuto relazioni precedenti significative da molto tempo, specificando di essere stato con la stessa fidanzata per tredici anni fino al compimento dei ventisette anni. Dopo la fine di quell'importante relazione, circa sei mesi di solitudine hanno preceduto l'inizio del nuovo legame con Lucrezia Lando, con cui vive attualmente una relazione serena.

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Un punto cruciale emerso dall'intervista riguarda la percezione del lavoro nel settore dell'intrattenimento per adulti da parte del partner. Lucrezia Lando non mostra segni di gelosia o disagio regarding la natura del lavoro del fidanzato. Lorenzo Tano ha sottolineato come ogni individuo viva la propria sfera intima in modo diverso, con il partner che apprezza la professionalità e la dedizione senza lasciarsi influenzare dallo stigma sociale. Questa stabilità emotiva rappresenta un contrasto netto rispetto alla vita pubblica spesso turbolenta dei genitori.

Il rapporto con Rocco Siffredi e Rózsa Tassi

Il ruolo del padre nella sua crescita è descritto come profondamente presente, nonostante gli orari di lavoro irregolari. A differenza della percezione di Rocco Siffredi, che talvolta esprime senso di colpa per il tempo non dedicato ai figli, Lorenzo Tano ricorda un'infanzia caratterizzata da viaggi e momenti di vacanza vissuti con la madre Rózsa Tassi o con le baby sitter. L'assenza di un orario fisso nove-diciassette ha permesso alla famiglia di condividere esperienze di vita allargata, rendendo la figura paterna percepita come super presente nel quotidiano.

La divisione dei ruoli tra i genitori è chiara: la madre gestisce la sfera domestica e l'educazione, mentre il padre viaggia e lavora. Lorenzo ha notato che questa struttura ha favorito una familiarità con le diverse culture e ambienti. La sua scelta di studiare economia e occuparsi dei numeri dietro la Siffredi Hard Academy è vista come un naturale proseguimento di questa esperienza familiare, dove il business e la vita personale si intrecciano con una trasparenza che lui stesso definisce unica nel suo genere.

Prospettive future e privacy

Nonostante la posizione di potere nella gestione aziendale, Lorenzo Tano mantiene un profilo riservato rispetto al padre. Non ha mai espresso il desiderio di apparire in prima persona, preferendo rimanere dietro le quinte. L'unica curiosità non soddisfatta riguarda l'eventuale prova sul set, un'ipotesi discussa ma mai concretizzata. La sua priorità resta il consolidamento della Siffredi Hard Academy e la protezione della privacy familiare, garantendo che la transizione generazionale avvenga con stabilità e discrezione.