Lotito conferma la sua guida alla Lazio: no alla vendita e sì al dialogo con i tifosi

Il presidente della Lazio Claudio Lotito risponde alle voci di cessione con una lettera aperta, delineando il futuro del club e chiedendo un nuovo rapporto con la piazza.

Il panorama calcistico laziale è stato recentemente scosso da una serie di indiscrezioni riguardanti una possibile cessione della società della Lazio . Tali voci, diffuse principalmente attraverso i social network, hanno generato un notevole fermento tra i tifosi e hanno persino influenzato l'andamento del titolo azionario in borsa.

In risposta a questo clima di incertezza, il presidente Claudio Lotito ha deciso di rompere il silenzio attraverso una dettagliata lettera aperta, pubblicata dal quotidiano Il Messaggero. L'obiettivo primario del patron biancoceleste è quello di ristabilire un canale di comunicazione diretto e sincero con l'ambiente, ammettendo che il rapporto con la piazza sia attraversato da tensioni che richiedono un intervento radicale.

Lotito propone quindi l'apertura di una nuova stagione caratterizzata dall'ascolto e dal rispetto reciproco, sottolineando come non ci sia mai stata l'intenzione di mancare di rispetto verso il popolo laziale. Un punto cardine del messaggio di Lotito riguarda la governance del club e la ferma opposizione a modelli di proprietà basati sulla speculazione finanziaria.

Il presidente ha espresso una critica severa verso l'attuale tendenza del mercato calcistico, dominato da fondi d'investimento che entrano nel settore non per preservare l'identità storica o l'appartenenza territoriale di una squadra, ma per cavalcare il valore commerciale di un brand al fine di ottenere profitti rapidi. Per Lotito, la Lazio deve assolutamente rimanere padrona del proprio destino, evitando di cadere nelle mani di soggetti che vedono il calcio come un semplice asset finanziario.

Egli difende un modello di gestione che punti alla sostenibilità economica, sostenendo che l'equilibrio finanziario non sia l'opposto dell'ambizione sportiva, bensì l'unico modo concreto per garantire un futuro solido e duraturo alla squadra. Oltre agli aspetti filosofici e gestionali, la lettera delinea le precise direttrici strategiche che guideranno la società nei prossimi anni.

Tra i progetti più ambiziosi spicca lo sviluppo di una propria media company e l'internazionalizzazione del marchio Lazio, con l'obiettivo di aumentare il valore del club al di fuori dei confini nazionali attraverso collaborazioni con operatori globali. Particolare enfasi è stata posta sulle infrastrutture, con riferimenti chiari al dossier dello stadio Flaminio, un tassello fondamentale che si inserisce nel più ampio contesto di Euro 2032.

A questo si aggiunge il piano di espansione del centro sportivo di Formello, dove è prevista la creazione di un'Academy d'eccellenza che possa integrare la prima squadra, il settore giovanile e la sezione femminile, rafforzando così l'intera struttura sportiva del club. Sul piano puramente tecnico e sportivo, Lotito ha voluto difendere l'operato del direttore Angelo Fabiani e la strategia del player trading.

In un mercato sempre più complesso e competitivo, il presidente sostiene che la compravendita dei calciatori sia uno strumento indispensabile per mantenere la competitività della rosa senza compromettere la stabilità finanziaria. Ogni operazione di mercato, secondo la visione del patron, deve avere l'unico scopo di rendere la Lazio più forte, solida e capace di lottare ai massimi livelli.

È un approccio razionale che mira a evitare le promesse illusorie di chi propone successi immediati a qualunque costo, preferendo un percorso di crescita graduale ma costante. In conclusione, il presidente lancia un accorato appello all'unità di tutti i componenti della famiglia biancoceleste. Lotito invita i tifosi a fare una distinzione netta tra la critica costruttiva e la delegittimazione della dirigenza, e tra il dissenso legittimo e una frattura insanabile che porterebbe solo danno alla società.

Ribadendo che la Lazio appartiene alla sua storia e ai suoi sostenitori, Lotito chiude la sua riflessione affermando che il dovere primario di tutti sia quello di difendere il futuro del club. Con questo messaggio, il presidente non solo smentisce le voci di una vendita imminente, ma riafferma con forza la sua volontà di restare al timone, guidando la squadra verso nuovi traguardi attraverso un progetto equilibrato e lungimirante





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