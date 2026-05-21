Lotito risponde alle critiche di Paradiso: Io non ho mai fatto guerra ai tifosi della Lazio

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha replicato alle accuse del cantante Tommaso Paradiso nel Transatlantico di Montecitorio, difendendo la sua gestione della società e il patrimonio immobiliare di trecento milioni di euro. Ha inoltre commentato il rapporto con i tifosi e chiarito la posizione del tecnico biancoceleste rispetto alle voci di mercato.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto in maniera decisa alle critiche mosse dal cantante e tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso , che aveva pubblicato una lettera sul Corriere dello Sport accusando il numero uno dei capitolini di aver desertificato il mondo laziale e una delle tifoserie più viscerali d'Italia.

Intercettato dai cronisti nel Transatlantico di Montecitorio, Lotito non ha usato mezzi termini nella sua controreplica, affermando che ognuno è libero di scrivere quello che vuole purché nel rispetto della legge. Il presidente ha inoltre minimizzato l'importanza della critica sostenendo di non leggere determinati articoli e sottolineando che sebbene Paradiso sia un cantante romano e tifoso della Lazio, lui non lo conosce personalmente, aggiungendo con una punta di ironia che ci sono tifosi biancocelesti in tutto il mondo, addirittura in Cina.

Durante l'intervista, Lotito ha fornito una dettagliata difesa della sua gestione della società, evidenziando gli investimenti nella Academy che sta portando la Lazio verso l'autonomia finanziaria e l'indipendenza dalle sue personali disponibilità economiche. Il presidente ha messo in risalto come la società possieda attualmente un patrimonio immobiliare pari a trecento milioni di euro, cifra che non include neanche lo stadio Olimpico, e ha provocatoriamente chiesto quale altra società italiana possa vantare un patrimonio simile.

Secondo Lotito, questi sforzi sono indirizzati a rendere la Lazio immortale e indipendente nel lungo termine, garantendone la continuità anche al di là della sua presidenza. Ha inoltre sottolineato di essere impegnato nel proteggere la storia gloriosa della Lazio, assicurando che non permetterà alla società di fallire nonostante le difficoltà attuali.

Riguardo alla questione della riconciliazione con i tifosi biancocelesti, il presidente ha ribattuto che non dovrebbe essere lui a fare il primo passo, dato che sostiene di non aver mai dichiarato guerra a nessuno. Ha osservato che il tifoso è naturalmente focalizzato sui risultati presenti e vuole vincere, comprendendo quindi le frustrazioni, ma ha precisato che il ruolo del tifoso è tifare mentre il suo compito è gestire la società e tutelare la sua storia.

Sulla questione dello stadio che spesso rimane semivuoto durante le partite, Lotito ha ironicamente risposto che non può inchiodare i tifosi ai loro posti di stadio, aggiungendo che se non vogliono venire semplicemente non vengono, ma che la Lazio mantiene una base di supporters fedeli in tutto il mondo. Il senatore di Forza Italia ha anche commentato il bilancio sportivo della stagione, riconoscendo che qualcosa non ha funzionato nel corso della competizione, evidenziando come la squadra abbia perso incontri contro formazioni minori pur riuscendo a vincere contro i club più forti del campionato.

Sulla questione relativa al tecnico della Lazio e alle voci di mercato che lo vedrebbero corteggiato da altre squadre come il Napoli e l'Atalanta, Lotito ha liquidato la questione in modo molto diretto, ricordando semplicemente che esiste un contratto vincolante che lo lega alla società biancoceleste e che non comprende perché gli si chieda di commentare una situazione già regolata da documenti legali. Infine, Lotito ha risposto a eventuali speculazioni sulla sua possibile candidatura a sindaco di Roma, categoria amministrativa che rientra nelle funzioni del Campidoglio.

Ha definito se stesso come un perfezionista, precisando che una persona con le sue caratteristiche troverebbe estremamente difficile amministrare una città complessa come Roma, che non è facilmente governabile. Tuttavia, ha riconosciuto il lavoro attualmente svolto dall'amministrazione romana, definendola come una persona dotata di grande valore umano che si impegna seriamente nei propri compiti e che frequentemente lo contatta quando insorgono problematiche che riguardano la gestione della città





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