Il governo punta a contrastare il tax gap su criptovalute, e-commerce e bonus edilizi con controlli mirati dal 2027 al 2029 per recuperare miliardi al fisco.

Il governo italiano ha delineato una strategia aggressiva per contrastare l'evasione fiscale nei prossimi anni, concentrandosi su cinque ambiti specifici considerati ad alto rischio. L'obiettivo è ridurre il divario tra le imposte dovute e quelle effettivamente versate, un problema strutturale che continua a incidere negativamente sulle finanze pubbliche nazionali nonostante i recenti miglioramenti generali. Le operazioni mirate coinvolgeranno il mondo delle criptovalute, il commercio elettronico, le partite Iva irregolari, gli affitti brevi e l'uso improprio dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi, attraverso un potenziamento tecnologico dei controlli.

Strategia di contrasto fiscale 2027-2029

Le indicazioni operative sono contenute nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026, che ha sostituito e potenziato la Nadef. Questo documento definisce le priorità dell'amministrazione finanziaria per il triennio che va dal 2027 al 2029, stabilendo un quadro chiaro di intervento per rafforzare le verifiche sulle attività economiche più esposte a comportamenti irregolari, partendo dal digitale e utilizzando banche dati avanzate.

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Il peso del tax gap sulle finanze pubbliche

L'evasione fiscale rimane una delle criticità principali, come dimostra la stima dello scarto tributario del 2023 tra 98,7 e 100,1 miliardi di euro. Considerando anche la componente contributiva, la cifra sale a un range compreso tra 107,9 e 112,8 miliardi di euro. Nel 2025, l'attività dell'Agenzia delle entrate ha già consentito di incassare 29 miliardi di euro, portando il risultato complessivo delle attività di recupero, incluso quello dell'Agenzia delle entrate-riscossione e per conto di altri enti, a 36,2 miliardi di euro, segnando un aumento dell'8,4% rispetto all'anno precedente.

Bonus edilizi e vigilanza sulle criptovalute

Un fronte prioritario riguarda i crediti d'imposta e le agevolazioni fiscali, con particolare attenzione agli altri bonus edilizi. I controlli monitoreranno le deleghe di pagamento, le richieste di rimborso e l'uso di crediti fiscali per estinguere debiti tributari, anche di altri soggetti, al fine di intervenire prima di un indebito utilizzo delle risorse pubbliche. Parallelamente, crescerà la vigilanza sulle criptovalute, colpendo operatori e contribuenti che violano gli obblighi di monitoraggio fiscale e dichiarazione dei redditi, richiedendo un potenziamento delle competenze tecnologiche per ricostruire i flussi economici nascosti.

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E-commerce e partite Iva irregolari sotto esame

Nel settore doganale, gli interventi saranno intensificati contro le irregolarità dell'e-commerce, focalizzandosi sulle importazioni da Paesi extraeuropei per contrastare l'evasione di dazi e Iva e le sotto-fatturazioni delle merci. Tra i bersagli ci sono anche le partite Iva apri e chiudi, gestite da soggetti che avviano attività temporanee senza struttura reale per lasciare insoluti gli obblighi fiscali. Il piano prevede un rafforzamento dei controlli all'apertura e al riattivare delle posizioni a rischio, accompagnata da procedure accelerate di cessazione d'ufficio per le imprese prive di consistenza economica reale.

Monitoraggio degli affitti brevi turistici

Il documento istituzionale integra anche il monitoraggio del mercato degli affitti brevi, un settore che, pur rimanendo talvolta esterno alla Relazione sull'economia non osservata, è incluso tra le attività soggette a maggiore attenzione fiscale. L'obiettivo finale è colmare le lacune nella riscossione attraverso un utilizzo più efficace degli strumenti di analisi del rischio, garantendo che tutte le forme di reddito generato nel panorama economico digitale e tradizionale siano correttamente tassate e contribuiscano al finanziamento della spesa pubblica nazionale.