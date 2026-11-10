Lotteria Scontrini 2027: Vincite Istantanee e Semplificazioni

Il governo introduce vincite istantanee per la lotteria scontrini nel 2027. Nuove regole per premi fino a 5mila euro e verifica immediata via smartphone.

Il governo ha annunciato una trasformazione radicale della lotteria degli scontrini con le nuove disposizioni inserite nella manovra finanziaria del 2027. L'obiettivo principale è permettere ai consumatori di scoprire immediatamente se hanno vinto un premio al momento dell'acquisto, eliminando l'attesa delle estrazioni periodiche tradizionali.

Vincolate Istantanee Tramite Codice Qr

La novità centrale riguarda l'introduzione di un sistema di estrazione istantanea basato su un codice bidimensionale stampato direttamente sullo scontrino. Tale codice, in formato Qr code o Data Matrix, potrà essere scansionato tramite lo smartphone del cittadino per verificare l'eventuale vincita in tempo reale.

Also read Sondaggi Presidenziali Francia 2027: Le Pen e Mélenchon in testa

Questa procedura sostituisce il meccanismo attuale che richiedeva la comunicazione preventiva del codice lotteria al negoziante prima della stampa del documento fiscale. La nuova modalità operativa mira a semplificare l'accesso alle vincite e a rendere il gioco più immediato e accessibile alla grande massa dei consumatori italiani.

Riscossione Semplificata Sotto i Cinquemila Euro

Il disegno di legge prevede anche una significativa semplificazione amministrativa per la riscossione dei premi di importo inferiore a cinquemila euro. Per queste somme, il pagamento potrà avvenire semplicemente esibendo il titolo vincente presso gli esercizi abilitati, senza l'obbligo di identificazione formale del vincitore.

Advertisement

Per i premi pari o superiori a cinquemila euro continueranno invece ad applicarsi gli attuali obblighi di identificazione previsti dall'articolo quarantanove del decreto legislativo duecentotrentuno duemiladieci. Lo schema tecnico esaminato dal Garante della privacy prevede inoltre che l'applicazione generi un ulteriore codice da utilizzare presso i punti vendita autorizzati alla riscossione.

Integrazione Con Estrazioni Settimanali e Mensili

La nuova modalità istantanea è destinata ad affiancarsi alle estrazioni settimanali, mensili e annuali già esistenti, senza necessariamente sostituirle completamente. Il sistema operativo funzionerà attraverso l'app gratuita Gioco Legale, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, richiedendo l'autenticazione tramite Spid o Carta d'identità elettronica.

Attualmente la lotteria offre quindici premi settimanali da venticinquemila euro per i consumatori e altrettanti da cinquemila euro per gli esercenti. Ogni mese vengono assegnati dieci premi da centomila euro agli acquirenti e dieci da ventimila euro ai negozianti, mentre l'estrazione annuale mette in palio cinque milioni di euro per il consumatore e un milione per l'esercente.

Scadenze Parlamentari e Avvio Futuro

Nonostante la normativa sia stata inserita nell'articolo trentuno del disegno di legge di Bilancio duemilatredici, non è ancora possibile indicare una data certa per l'avvio effettivo delle vincite istantanee. Il progetto, previsto originariamente dalla normativa del duemiladodici, dovrà superare l'esame parlamentare e attendere gli atti amministrativi finali.

Advertisement

Fino all'attivazione ufficiale, per partecipare alla lotteria resterà necessario utilizzare il codice lotteria generato gratuitamente sul portale ufficiale e comunicarlo al negoziante prima dell'acquisto. Gli acquisti effettuati online e quelli nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione rimangono esclusi dal meccanismo di partecipazione.