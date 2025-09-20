Louboutin punta su Jaden Smith: il brand si rinnova per la moda maschile

Christian Louboutin nomina Jaden Smith direttore creativo per le collezioni uomo. Una mossa strategica che punta a rafforzare la linea maschile del brand, con un debutto previsto nel 2026.

C'è chi ipotizza un gesto di cuore da parte di monsieur Louboutin, altri invece lo interpretano come una mossa pubblicitaria. Forse la verità risiede nel mezzo, ma sicuramente la decisione punta a consolidare la linea maschile del brand, una scelta strategica che potrebbe rivelarsi vincente. La linea maschile, pur rappresentando circa il 24% delle vendite totali del marchio, non è stata dimenticata, anzi, il celebre designer francese ha deciso di investire in modo significativo su di essa.

Il comunicato ufficiale della maison francese annuncia che Christian Louboutin supervisionerà la creazione di quattro collezioni annue di calzature, pelletteria e accessori da uomo, un impegno che sottolinea la crescente importanza attribuita a questo segmento di mercato. Oltre a questo, la scelta di affidare un ruolo chiave a Jaden Smith, che non possiede una formazione specifica come designer, indica una direzione innovativa. Smith, infatti, si occuperà di sviluppare le campagne pubblicitarie, organizzare eventi e gestire tutti gli aspetti legati al marketing, dimostrando un approccio più ampio e integrato. Il debutto della prima collezione sotto la sua direzione è previsto per gennaio 2026 con una capsule collection, un'anteprima che susciterà grande interesse nel settore della moda. \L'incontro tra Louboutin e Smith, avvenuto a Parigi, sembra aver dato vita a una sinergia creativa unica. Louboutin, nel comunicato, ha espresso la sua ammirazione per Smith, sottolineando come egli incarni in modo naturale l'eleganza e la creatività. Smith, con il suo universo ricco e multidimensionale, e il suo stile unico, rappresenta una fonte di ispirazione per il brand. L'obiettivo è quindi quello di evolvere la collezione maschile in modo entusiasmante e dinamico, integrando la prospettiva personale di Smith. La fiducia riposta in Smith è evidente anche nelle parole di Louboutin, che lo definisce l'aggiunta perfetta al team creativo, sottolineando l'entusiasmo di collaborare insieme sulle collezioni uomo. \La risposta di Smith non è stata da meno. Ha espresso la sua gioia e il suo rispetto per la libertà creativa reciproca, considerata fondamentale per il successo di questa collaborazione. Smith vuole onorare il passato del brand, ma allo stesso tempo plasmare il futuro attraverso la sua prospettiva personale, esplorando nuove idee e sperimentando senza limiti. Questa nomina rappresenta un passo importante per il brand Louboutin, che mira a rafforzare la propria presenza nel mercato maschile, dimostrando una visione lungimirante e la volontà di investire in talenti emergenti. La decisione di nominare un direttore creativo per le collezioni uomo, un fatto senza precedenti per il brand, sottolinea l'importanza strategica di questo segmento. Inoltre, la scelta di affidare un ruolo di questo tipo a una personalità proveniente da altri mondi, come nel caso di Smith, dimostra una volontà di aprirsi a nuove influenze e di rompere gli schemi tradizionali, segno di un approccio innovativo e orientato al futuro





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Christian Louboutin Jaden Smith Moda Maschile Direttore Creativo Collezioni Uomo

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Borsa: Europa punta al rialzo dopo la Fed, euro sotto 1,18 dollariOggi la decisione di Bank of England (BoE) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 set - Taglio dei tassi della Fed nelle attese, Wall Street contr...

Leggi di più »

Jaden Smith è il nuovo direttore creativo delle collezioni maschili di Christian Louboutin. Ma non va giù che non sia uno stilistaNuova carica per il nepo baby hollywoodiano, che affianca il re della suola rossa. E i social si scatenano: a che titolo? Non sarà uno stilista, ma certamente è un ragazzo cool. Il fatto è: ma la coolness può davvero bastare?

Leggi di più »

Scarpe squadrate vs affilate: chi vince il duello in punta di piedi dell'inverno 2025?La stagione fredda alle porte non lascia margini di indecisione: la vera sfida non è sul tacco, né sull’altezza del plateau, ma sulla punta. Quadrata o acuminata, l’accessorio più democratico e al tempo stesso più rivelatore di un look si gioca tutto lì, in punta di piedi.

Leggi di più »

Jaden Smith è il nuovo direttore creativo delle collezioni maschili di Christian Louboutin: i motivi di…C'è chi sostiene che questa di monsiur Louboutin sia una mossa di cuore e chi parla di pubblicità. Bravi i secondi, o forse la via è giusta è quella nel mezzo. Certamente la decisione punta a rafforzare la linea maschile

Leggi di più »

Il Lione punta sulla linea verde: rinnovo di contratto fino al 2028 per Gomes RodriguezL’Olympique Lione si prepara ad affrontare l’Angers nella prossima sfida di Ligue 1, cercando di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Rennes. Oltre all'impegno sul campo, il club francese ha av

Leggi di più »

Se un tempo gli stilisti erano star, oggi le celeb sono direttori creativi. Come Jaden Smith scelto da Christian Louboutin MenL'attore e cantante ha assunto il ruolo di direttore creativo di Christian Louboutin Men, segnando un nuovo rapporto tra moda e star

Leggi di più »