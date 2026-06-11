Louis Dassilva Assolto: Le Tesi Difensive e i Dubbi Investigativi che Hanno Segnato il Caso

Un approfondimento sulle piste alternative e le prove biologiche che hanno condotto all'assoluzione di Louis Dassilva, mettendo in luce le lacune delle indagini.

L'assoluzione di Louis Dassilva rappresenta l'apice di un percorso processuale estremamente complesso, caratterizzato da una strategia difensiva che ha saputo evidenziare numerose e significative lacune nelle indagini condotte dagli inquirenti.

Gli avvocati Riario Fabbri e Davide Grassi, attraverso una memoria dettagliata depositata prima della deliberazione della giuria in camera di consiglio, hanno delineato cinque piste alternative che, a loro avviso, sarebbero state gravemente trascurate durante la fase investigativa. Uno dei punti più critici e discussi riguarda la dinamica dell'aggressione avvenuta all'interno dell'area dei garage.

Mentre la consulenza tecnica aveva ipotizzato che il suono di una porta tagliafuoco, captato dalle telecamere di sicurezza, indicasse la presenza dell'aggressore e della vittima in un ambiente chiuso e ristretto, la difesa ha invece sostenuto che l'intera struttura sotterranea fosse molto più articolata di quanto ipotizzato. La tesi dei legali suggerisce che il complesso dei box auto sia collegato a molteplici edifici e disponga di numerose vie di uscita, rendendo plausibile che l'autore del delitto possa essersi allontanato attraverso un accesso differente rispetto a quello monitorato dalle telecamere considerate centrali per l'accusa, un'ipotesi che non sarebbe stata verificata con l'accuratezza necessaria.

Parallelamente al mistero delle uscite dai garage, la difesa ha sollevato seri dubbi sulla ricostruzione della serata all'interno dell'abitazione di Manuela Bianchi, dove erano presenti anche Loris Bianchi e Giorgia Saponi. Attraverso l'analisi forense dei dispositivi elettronici, sono emerse attività digitali legate all'utilizzo di applicazioni come TikTok e Spotify in fasce orarie che contrastavano nettamente con le dichiarazioni rese agli investigatori, secondo le quali l'attenzione dei presenti sarebbe stata rivolta ad altro.

Queste discrepanze temporali, unite a diverse rettifiche apportate successivamente durante gli interrogatori riguardo agli spostamenti dei familiari, hanno suggerito la necessità di una revisione completa della cronologia dei fatti. A questo quadro si aggiunge il ritrovamento di una macchia ematica nel garage di Manuela Bianchi, situato a breve distanza dal luogo del crimine, un elemento che secondo i legali avrebbe dovuto fornire informazioni cruciali per chiarire il contesto dell'omicidio ma che è stato in parte ignorato.

Anche il tragitto compiuto da Loris Bianchi verso la sua abitazione di Riccione è stato oggetto di analisi: i dati registrati da un'applicazione per l'attività fisica hanno mostrato un conteggio di passi che iniziava alcuni minuti prima che l'automobile venisse rilevata nei pressi della destinazione, suggerendo una possibile sosta non dichiarata durante il percorso. L'aspetto più destabilizzante per l'accusa è stato probabilmente quello relativo alle tracce biologiche rinvenute sulla vittima.

È stata infatti riscontrata la presenza di un profilo genetico maschile, identificato dagli esperti come Maschio 3, sugli indumenti di Pierina Paganelli. Gli esperti hanno confermato che tale DNA non è riconducibile né a Louis Dassilva né a Loris Bianchi, sollevando l'ipotesi concreta della presenza di un terzo individuo ignoto sulla scena del crimine. Nonostante i problemi di conservazione dei reperti verificatisi in un secondo momento, questo profilo è rimasto leggibile, rappresentando una prova tangibile di una pista alternativa.

A questo si somma il rinvenimento di un capello scuro all'interno della bocca della vittima, un dettaglio documentato fotograficamente al momento del rinvenimento del corpo ma mai pienamente chiarito in termini di attribuzione. Infine, la difesa ha richiamato l'attenzione sulla testimonianza di Romina Sebastiani, la quale ha riferito che Manuela Bianchi stessa avrebbe ammesso di non aver detto la verità durante l'incidente probatorio riguardo all'avvistamento di Dassilva nei garage la mattina successiva al delitto.

Questo elemento ha non solo gettato un'ombra sull'attendibilità dei testimoni chiave, ma ha anche portato all'apertura di un'indagine per favoreggiamento, lasciando il caso avvolto in un'aura di incertezza che ha reso impossibile una condanna certa





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