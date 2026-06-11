Louis Dassilva, l’ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo essere stato condannato a 10 anni di reclusione per l’omicidio di Manuela Bianchi. Nella memoria difensiva, gli avvocati Riario Fabbri e Davide Grassi hanno indicato una serie di elementi che meritavano approfondimenti investigativi più accurati.

Louis Dassilva : "Ringrazio le mie mogli, per loro ho retto il carcere. Voglio restare in Italia, è un Paese che mi piace". Nella memoria depositata prima dell’ingresso della giuria in camera di consiglio, gli avvocati Riario Fabbri e Davide Grassi hanno indicato una serie di elementi che, a loro giudizio, meritavano approfondimenti investigativi più accurati.

Uno dei punti più discussi riguarda i rumori registrati dalle telecamere presenti nell’area dei box auto dove avvenne l’aggressione. La consulenza tecnica ha attribuito a una porta tagliafuoco il suono captato durante le fasi dell’omicidio, ipotizzando che vittima e aggressore si trovassero nello stesso spazio chiuso. La difesa, però, sostiene che il complesso sotterraneo sia collegato a più edifici e disponga di numerose vie di uscita.

Un altro fronte riguarda quanto accaduto la sera dell’omicidio all’interno dell’abitazione di Manuela Bianchi, dove erano presenti anche Loris Bianchi e Giorgia Saponi. Le analisi sui dispositivi elettronici avrebbero evidenziato attività compatibili con l’utilizzo di applicazioni come TikTok e Spotify in una fascia oraria nella quale, secondo alcune dichiarazioni rese agli investigatori, l’attenzione sarebbe stata rivolta ad altro.

Per la difesa, queste discrepanze, unite a successive correzioni fornite durante gli interrogatori sulla tempistica degli spostamenti di alcuni familiari, suggerirebbero la necessità di approfondire ulteriormente la ricostruzione di quella serata. Tra gli elementi richiamati nella memoria difensiva figura anche una macchia ematica individuata nel garage di Manuela Bianchi, situata a breve distanza dal luogo del delitto.

La difesa richiama inoltre l’attenzione sul tragitto compiuto da Loris Bianchi al termine della cena e sulla presenza di una traccia genetica maschile rinvenuta sugli indumenti della vittima. La strategia difensiva trova spazio anche nel racconto di Romina Sebastiani, amica di Manuela Bianchi, che ha riferito di non aver raccontato la verità durante l’incidente probatorio relativo all’avvistamento di Dassilva nei garage la mattina successiva al delitto. Vasco in concerto a Rimini: "Non parlo dal palco?

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