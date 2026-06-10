Louis Dassilva tornato libero, 'è stata fatta giustizia'

Il Corte d'assise ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa. Dassilva è uscito dal carcere di Rimini e ha espresso la sua gioia per la decisione della corte. L'anticiclone delle Azzorre arriva a metà settimana, ma l'Italia si spacca in due con temperature fino a 36 gradi. Mondiali 2026, i portieri più forti: dal Dibu Martinez a Maignan, vecchie certezze e giovani promesse.

Louis Dassilva è tornato libero: è stata fatta giustizia. La gioia dei connazionali e l'abbraccio della moglie Valeria Bartolucci. Dassilva è uscito nella notte dal carcere di Rimini, come disposto dal Corte d'assise che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa.

Davanti al carcere c'erano anche tutti i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Poi Dassilva è stato accompagnato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi in un domicilio diverso da quello di via del Ciclamino, per evitare l'assembramento dei giornalisti. Le sue prime parole: è stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia. è la rinascita della giustizia. Vasco in concerto a Rimini: Non parlo dal palco?

Non ne ho bisogno, lo fanno le mie canzoni. Per chi vuole intendere, gli altri si f*ttano. Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte e i video in cui la costringevano a fumare. Arrestato Emanuel Iannuzzi, il compagno della mamma.

Estate, Roma in cima alla classifica degli eventi climatici estremi: ecco il meteo della Capitale e cosa dobbiamo aspettarci. Al Bano Carrisi, quanto costa dormire, mangiare e rilassarsi nella sua tenuta: Hotel Felicità, Don Carmelo, spa e cantina. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedí 9 giugno 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 è 5+, centrati sei 5 da 26mila euro.

Estrazioni Superenalotto di lunedí 8 giugno 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 è 5+, centrati due 5 da 59mila euro. Sinner ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, l'esperto: Caccia a infiammazione silente, cruciale l'analisi del microbioma intestinale. Meteo, cambia tutto a metà settimana: arriva l'anticiclone delle Azzorre ma l'Italia si spacca in due.

Fino a 36 gradi, dove è stato caldo record. Louis Dassilva è tornato libero: è stata fatta giustizia. La gioia dei connazionali e l'abbraccio della moglie Valeria Bartolucci. Allerta meteo in 4 regioni al Nord, poi temperature fino a 37 gradi.

Il climatologo Mercalli: Sarà un'estate più calda del normale. Sono un ex statale in pensione, da 9 mesi vivo in auto perché non ho i soldi per l'affitto. Agli italiani non ci pensa nessuno. Uno studente bocciato è un ragazzo che non è stato visto da nessuno, quasi mai la colpa è sua.

Così il fallimento può diventare opportunità. Mondiali 2026, i portieri più forti: dal Dibu Martinez a Maignan, vecchie certezze e giovani promesse. I migliori fascia per fascia. Sal Da Vinci, la casa da sogno con vista Napoli: il rustico in pietra, l'angolo della musica e il salone total white.

Eros Ramazzotti incanta San Siro: Sono partito da niente. Lo show, la figlia Aurora e i super ospiti Giorgia, Pezzali ed Elisa. Achille Lauro, l'adolescenza travagliata, il legame con il papà magistrato, l'amore e il sogno nel cassetto: Vorrei suonare a San Pietro. Oroscopo di giovedì 11 giugno 2026: riflessioni per il Toro e coraggio per il Cancro.

Acquario? è tempo di concretezza. Dieci euro per entrare in spiaggia e ombrelloni vietati (quasi) a tutti: è polemica per le nuove regole a Villasimius. Incidente a Cagliari, Mauro Sanna muore a 44 anni: feriti madre e figlio di 10 anni. In ospedale in codice rosso.

Anna Aksamit, l'appello della modella picchiata dal branco: Cerco l'uomo che mi ha salvata. Se sono qui oggi è grazie a lui. Omicidio Gianluca Ibarra, il 19enne fermato si difende: Ero lì, ma non l'ho accoltellato. In mano avevo una pietra.

Devastante incendio in un'azienda di rifiuti, colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza: Chiudete le finestre. Villa Certosa, le foto (inedite) della villa di Berlusconi in vendita: più grande del Vaticano, con 7 piscine e bunker. Il prezzo è da capogiro. Ho lasciato New York per vivere in Italia: pensavo a pasta, vino e paesaggi incantevoli ma è stato uno choc.

Ballando con le Stelle, la giuria storica verso la firma: il piano segreto per sostituire (o forse no) Selvaggia Lucarelli. Meteo, cambia tutto a metà settimana: arriva l'anticiclone delle Azzorre ma l'Italia si spacca in due. Fino a 36 gradi, dove sarà caldo record. Mondiali 2026, le star al canto del cigno: Messi e Ronaldo, Modric, Dzeko e Neymar, i big arrivati all'ultima occasione





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