Louis Dassilva: Vogliamo restare in Italia - Avvocati

Louis Dassilva, dopo mesi di carcere e un processo per omicidio concluso con un’assoluzione, ha dichiarato di voler restare in Italia. Anche gli avvocati di Dassilva hanno parlato in merito, spiegando che continueranno a difenderlo e che intendono che la nuova vita di Dassilva inizi da una vita normale e da una nuova attività lavorativa. Tuttavia, non intendono che la nuova vita di Dassilva inizi dallo stesso contesto abitativo.

Louis Dassilva ha dichiarato di voler restare in Italia dopo mesi di carcere e un processo per omicidio concluso con un’assoluzione. Ha ringraziato la moglie Valeria Bartolucci e la compagna che vive in Senegal, con cui ha due figli.

Dopo l’uscita dal carcere, Dassilva ha scelto di parlare alla stampa solo attraverso una breve dichiarazione, affermando di voler restare in Italia e di non voler andare via. Anche gli avvocati di Dassilva hanno parlato in merito, spiegando che continueranno a difenderlo e che intendano che la nuova vita di Dassilva inizi da una vita normale e da una nuova attività lavorativa.

Tuttavia, non intendono che la nuova vita di Dassilva inizi dallo stesso contesto abitativo. Sulla questione centrale, gli avvocati sono netti, affermando che Dassilva non ha nessuna intenzione di allontanarsi dall’Italia





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Assoluzione per Louis Dassilva nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli a RiminiLa Corte di Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa, dopo un processo durato nove mesi e un lungo dibattimento. L'uomo, che rischiava l'ergastolo, era stato arrestato nel luglio 2024 e in carcere da allora. Il verdetto di non colpevolezza, pronunciato dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, ha ribaltato le accuse formulate dal pm Daniele Paci, che aveva chiesto la condanna all'ergastolo. L'omicidio era avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, con il corpo della vittima ritrovato dalla nuora Manuela Bianchi nel garage di via del Ciclamino. La scena del crimine presentava elementi inquietanti. Le indagini si concentrarono sui vicini di casa, in particolare su Dassilva, il quale non aveva un alibi per l'ora del delitto, fissata alle 22.13 da una telecamera di un garage. Un elemento chiave per l'accusa era stata la presunta confessione di Dassilva alla stessa nuora, intercettata in Questura, e la successiva confessione della Bianchi, che accusò Dassilva di averle indicato cosa dire. Le perizie, compreso il DNA, non hanno fornito prove schiaccianti, e le riprese video hanno mostrato un uomo diverso dall'imputato. Dassilva ha sempre negato le accuse, ritrattando la relazione con la Bianchi e ammettendo altre relazioni sentimentali. La compagna Valeria Bartolocci, presente in aula, ha accolto con gioia l'assoluzione. Il caso, caratterizzato da intrighi personali, presunti riti voodoo e una lite in diretta tv, si è concluso con un verdetto di non colpevolezza.

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