Lovaglio torna al timone di Mps con una vittoria netta

Luigi Lovaglio riassume la guida di Monte dei Paschi di Siena dopo un'assemblea tesa, battendo la lista del cda uscente con un ampio margine grazie al supporto di Delfin e altri importanti azionisti. Il nuovo cda sarà diviso ma Lovaglio si dice pronto a lavorare per implementare un progetto innovativo.

Luigi Lovaglio ha riconquistato la guida di Monte dei Paschi di Siena, ottenendo una vittoria schiacciante contro la lista del consiglio di amministrazione da cui era stato inspiegabilmente escluso, per poi essere licenziato da direttore generale e privato delle deleghe dal consiglio uscente.

Al termine di un'assemblea lunga, tesa e dall'esito incerto, alla quale ha partecipato circa il 65% del capitale, la lista Plt Holding della famiglia Tortora, che aveva ricandidato il banchiere lucano, ha raggiunto il 49,9% dei voti espressi. In confronto, la lista del cda ha ottenuto il 38,79% e quella di Assogestioni il 6,94%. Su Lovaglio, che partiva con l'1,2% dei Tortora, si è riversato il 32,5% del capitale. Fondamentale è stato il contributo di Delfin, primo azionista del Monte con il 17,5%, che fino all'ultimo ha mantenuto il riserbo sulla sua posizione, ma il cui voto è stato in linea con l'apprezzamento espresso per il lavoro svolto in quattro anni dal risanatore di Mps. Altri voti determinanti per Lovaglio sono arrivati da Banco Bpm (3,7%), che attraverso la rete di Monte distribuisce i fondi di Anima, da diversi fondi internazionali, tra cui Norges Bank e Blackrock, dall'imprenditore Giorgio Girondi e dall'avvocato Massimo Malvestio. La lista del cda si è dovuta accontentare di circa il 25% del capitale, apportato per oltre la metà dal gruppo Caltagirone (13,5%), a cui si sono aggiunti fondi esteri e italiani che si sono allineati alle raccomandazioni dei proxy advisor Iss e Glass Lewis, come Vanguard, e dalle casse di previdenza (1,5%). La lista di minoranza dei fondi di Assogestioni, infine, ha raccolto il 4,5% del capitale. Questo risultato elettorale porta a un consiglio di amministrazione diviso, con otto rappresentanti nominati da Plt Holding, sei dalla lista del board e uno da Assogestioni. Nonostante ciò, Lovaglio, che non si dichiara mosso da spirito di vendetta, non teme tensioni, definendo il nuovo cda come molto qualificato e promettendo un lavoro utile e interessante. La prima prova concreta per il nuovo consiglio è prevista all'inizio della prossima settimana, quando si riunirà per assegnare le deleghe a Lovaglio e nominare il presidente e i due vicepresidenti. La famiglia Tortora vedrà entrare nel cda, oltre a Lovaglio, il candidato presidente Cesare Bisoni, Flavia Mazzarella, Livia Amidani Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni Borali. La lista del cda sarà rappresentata dall'ormai ex presidente Nicola Maione, dal candidato ad Fabrizio Palermo, dai banchieri Corrado Passera e Carlo Vivaldi, da Paolo Boccardelli e Antonella Centra. Per Assogestioni, Paola De Martini è stata riconfermata. L'affermazione di Lovaglio in termini di sostegno da parte dei piccoli azionisti è stata ancora più netta. Molti dei piccoli soci presenti in assemblea hanno manifestato incredulità per il fatto che una banca dalla storia travagliata come Mps stesse pensando di allontanare colui che l'aveva risanata e portata a un'operazione strategica come l'integrazione con Mediobanca. La rielezione del banchiere è stata accolta con applausi scroscianti e cori da stadio. Applausi calorosi sono stati riservati anche dai dipendenti a Lovaglio all'uscita dalla sala assemblee. La Fondazione Mps, che non ha votato sulla governance, ha espresso perplessità riguardo alle scelte del cda uscente. Alla conclusione dell'assemblea, Lovaglio ha dichiarato che la sua motivazione principale è stata il desiderio di implementare un progetto innovativo, come la fusione con Mediobanca, che ritiene crei molto valore per tutti gli stakeholder, promettendo dividendi per 16 miliardi nei prossimi cinque anni. Il banchiere ha espresso profonda gratitudine verso Pierluigi Tortora, per averlo ricandidato, e verso tutti gli azionisti che gli hanno rinnovato la loro fiducia. Ha sottolineato come questa fiducia aggiunga ulteriore determinazione ai piani futuri e ha espresso il suo impaziente desiderio di ricominciare con il giusto slancio. Per quanto riguarda Generali, di cui Mps è il primo azionista con il 13% del capitale, la posizione strategica non subisce variazioni: si tratta di un investimento considerato un 'nice to have', ma l'attenzione principale rimarrà focalizzata sul business bancario. La vittoria di Lovaglio segna un ritorno alla guida per il banchiere che era stato allontanato dalla stessa istituzione che aveva contribuito a risanare, un evento che ha generato un forte risentimento tra i piccoli azionisti e i dipendenti, manifestatosi con un sostegno caloroso e quasi plebiscitario durante l'assemblea. La struttura del nuovo consiglio di amministrazione, che vede una maggioranza a favore di Lovaglio ma con la presenza significativa della lista uscente, anticipa un periodo di lavoro impegnativo ma potenzialmente costruttivo, dove la collaborazione tra le diverse anime del consiglio sarà fondamentale per affrontare le sfide future della banca senese. La promessa di ingenti dividendi nei prossimi cinque anni, unitamente alla volontà di perseguire un progetto di fusione innovativo, dimostra la determinazione di Lovaglio a creare valore per gli azionisti, consolidando al contempo la posizione di Mps nel panorama bancario italiano. La gestione dell'investimento in Generali rimane un tema strategico secondario rispetto al core business bancario, indicando una chiara priorità nelle scelte operative del futuro. Questa decisione riflette una strategia prudente e focalizzata sul rafforzamento della struttura e della redditività della banca





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