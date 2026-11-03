Lovati attacca Sempio: odio per le donne e educazione sbagliata

Massimo Lovati cambia tesi su Andrea Sempio nel programma Storie di Sera. L'ex avvocato descrive il suo assistito come uomo che odia le donne, attribuendo il gesto a una formazione familiare errata. La difesa mantiene la dichiarazione di non colpevolezza per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007.

Massimo Lovati ha modificato radicalmente il suo giudizio sulla personalità di Andrea Sempio durante la trasmissione Storie di Sera su Rai1. Il conduttore Eleonora Daniele ha ospitato l'ex legale del sospettato in un intervento che ha segnato un punto di svolta nella narrazione pubblica del caso. La trasmissione, spin-off serale del programma Storie Italiane, ha permesso al professionista di esprimere pubblicamente le sue nuove considerazioni riguardo al comportamento del suo ex assistito.

La critica diretta sull'educazione e l'odio verso le donne

Massimo Lovati non ha nascosto la sua disapprovazione per la condotta di Andrea Sempio, definendolo esplicitamente un uomo che odia le donne. L'avvocato ha fatto riferimento a un libro intitolato Uomini che odiano le donne, indicando il suo assistito come un esempio calzante di questa patologia sociale. Ha sottolineato che questa attitudine negativa non nasce dal nulla, ma deriva da un'educazione sbagliata che lui stesso ha sempre condannato fermamente in passato.

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Il difensore ha invitato pubblicamente Andrea Sempio a presentarsi nel suo studio per confessarsi. L'obiettivo sarebbe comprendere le motivazioni profonde che hanno spinto il giovane a registrare video e tenere diari contenenti dichiarazioni su stupri e omicidi. Questa proposta di ascolto diretto rappresenta un tentativo di chiarire la psiche dell'indagato attraverso un confronto personale, al di fuori delle aule di giustizia.

Difesa legale: innocenza e utilità psicologica delle prove

Nonostante le aspre critiche morali, Massimo Lovati ribadisce con forza la tesi difensiva sulla colpevolezza per l'omicidio di Chiara Poggi. L'avvocato afferma categoricamente che i contenuti dei video non c'entrano nulla con la dinamica del delitto verificatosi nel 2007. La sua posizione rimane invariata: Andrea Sempio è innocente del reato di omicidio, indipendentemente dalle dichiarazioni esplicite contenute nelle registrazioni private.

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Massimo Lovati ammette però che i video potrebbero risultare utili per costruire un profilo psicologico dettagliato del sospettato. Questa ammissione segna una distinzione importante tra la valutazione giuridica della colpevolezza e l'analisi comportamentale dell'individuo. La difesa continua a sostenere che il contesto educativo e familiare di Andrea Sempio, definito in precedenza come ignorante, ha giocato un ruolo cruciale nella sua formazione mentale.

Le reazioni di Sempio e il contesto temporale delle dichiarazioni

Andrea Sempio non ha rinnegato completamente i contenuti scritti emersi durante l'indagine. Ha dichiarato che quelle pagine fanno parte di un periodo della sua vita in cui leggeva testi e li riportava fedelmente. Tuttavia, ha specificato che molte affermazioni contenute negli scritti sono prive di fondamento, definendole ca**ate prive di valore reale. Questa presa di posizione cerca di distanziare le parole scritte dai fatti concreti dell'omicidio.

Il sospettato ha chiarito che la maggior parte di quei testi sono posteriori all'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Secondo la sua versione, la cronologia temporale delle produzioni scritte non le rende rilevanti per la ricostruzione degli eventi del crimine. Questa distinzione temporale è fondamentale per la strategia difensiva, che mira a separare la fase di elaborazione psicotica successiva dalla dinamica del fatto criminale. La vicenda prosegue nel solco di questa complessa distinzione tra colpa e patologia.