L'ex legale di Andrea Sempio chiarisce la questione dei 50mila euro e dei 15mila in contanti ricevuti nel 2017, minacciando rivelazioni cruciali sull'archiviazione.

L'ex avvocato di Andrea Sempio, Lovati, si è presentato al Palazzo di Giustizia di Pavia per essere ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta sui presunti pagamenti effettuati dalla famiglia Sempio nel 2017. Lo scopo di tali versamenti, secondo gli inquirenti, sarebbe stato quello di ottenere l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. L'audizione ha acceso i riflettori sulla dinamica finanziaria che ha accompagnato le fasi procedurali del caso.

I dettagli dei 50mila euro e dei 15mila in contanti

Prima di accedere all'aula, Lovati ha incontrato la cronaca per chiarire la questione centrale riguardante una cifra indicativa di 50mila euro. L'ex legale ha spiegato che tale somma era stata da lui indicata come stima delle spese necessarie fino a un'eventuale udienza preliminare. Ha poi dettagliato le modalità con cui ha ricevuto il proprio compenso, affermando di aver ritirato personalmente 15mila euro in contanti.

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Per quanto riguarda la modalità di pagamento, Lovati ha precisato di aver richiesto espressamente che il versamento avvenisse in contanti. Ha rivelato di aver ritirato tale somma direttamente presso l'avvocato Soldani, il quale aveva ricevuto l'incarico di gestire la transazione. Questa ricostruzione mira a disperdere eventuali sospetti sulla legalità dei versamenti, presentandoli come semplici compensi professionali.

L'atteggiamento di Lovati e le minacce di rivelazioni

Durante il colloquio con i giornalisti, l'ex difensore ha respinto categoricamente l'ipotesi che dietro le somme di denaro potesse nascondersi qualsiasi elemento illecito. Alla domanda specifica se ci fossero segreti legati a quei pagamenti, la sua risposta è stata netta: "Lo escludo". Tuttavia, ha lasciato intendere che l'audizione non si sarebbe limitata ai soli aspetti finanziari, aprendo scenari inediti.

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Quando gli è stato chiesto se davanti ai magistrati avrebbe potuto rivelare nuovi particolari sull'omicidio di Chiara Poggi, Lovati non ha escluso di affrontare l'argomento. "Se i magistrati me lo chiederanno, risponderò", ha dichiarato, creando un'atmosfera di attesa. Subito dopo, il suo difensore Fabrizio Gallo è intervenuto per suggerire che potrebbero arrivare dichiarazioni di grande impatto, senza però specificarne la natura o il contenuto.

Le implicazioni per l'inchiesta e le prossime mosse

L'audizione di Lovati si inserisce in un contesto investigativo complesso dove gli investigatori stanno cercando di chiarire la destinazione esatta e la natura delle somme di denaro trasferite dalla famiglia Sempio. Sebbene l'ex legale abbia ribadito che i compensi fossero legati alla sua attività professionale, resta da verificare se le sue dichiarazioni in Procura porteranno a nuovi elementi utili all'inchiesta.

Resta aperta la possibilità che le eventuali rivelazioni riguardino non solo i pagamenti finiti sotto la lente degli inquirenti, ma altri aspetti cruciali della vicenda. La posizione di Sempio è stata archiviata nel 2017, ma le ombre sui finanziamenti potrebbero riaprire questioni processuali. Il caso rimane in attesa degli sviluppi che emergeranno dagli atti dell'udienza, mantenendo alta l'attenzione sulla figura di Andrea Sempio e sul delitto di Chiara Poggi.