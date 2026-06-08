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Luca Barbareschi: 'Sono stato un infedele seriale, ora temo di restare solo'

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Luca Barbareschi: 'Sono stato un infedele seriale, ora temo di restare solo'
Luca BarbareschiInfedeltàMatrimonio
📆6/8/2026 2:43 PM
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L'attore Luca Barbareschi ha confessato di essere stato un 'infedele seriale' nella sua vita, ma ora a 70 anni teme di restare solo. Barbareschi ha ammesso di non essere adatto al matrimonio e di aver tradito quasi tutte le sue partner. Tuttavia, ha riconosciuto di essere stato fedele a due donne in particolare, con cui ha avuto relazioni lunghe e significative. Barbareschi ha espresso il suo rammarico per aver sacrificato la sua vita privata inseguendo la carriera e ha incoraggiato i giovani a seguire i loro sogni. Inoltre, ha parlato della sua ansia di rimanere solo e del suo desiderio di non essere abbandonato dalla famiglia.

Luca Barbareschi ha confessato di essere stato un 'infedele seriale' nella sua vita, ma ora a 70 anni teme di restare solo. Barbareschi ha ammesso di non essere adatto al matrimonio e di aver tradito quasi tutte le sue partner.

Tuttavia, ha riconosciuto di essere stato fedele a due donne in particolare, con cui ha avuto relazioni lunghe e significative. Barbareschi ha espresso il suo rammarico per aver sacrificato la sua vita privata inseguendo la carriera e ha incoraggiato i giovani a seguire i loro sogni.

Inoltre, ha parlato della sua ansia di rimanere solo e del suo desiderio di non essere abbandonato dalla famiglia

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Luca Barbareschi Infedeltà Matrimonio Relazioni Carriera Solitudine

 

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