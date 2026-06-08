Luca Barbareschi: 'Sono stato un infedele seriale, ora temo di restare solo'

L'attore Luca Barbareschi ha confessato di essere stato un 'infedele seriale' nella sua vita, ma ora a 70 anni teme di restare solo. Barbareschi ha ammesso di non essere adatto al matrimonio e di aver tradito quasi tutte le sue partner. Tuttavia, ha riconosciuto di essere stato fedele a due donne in particolare, con cui ha avuto relazioni lunghe e significative. Barbareschi ha espresso il suo rammarico per aver sacrificato la sua vita privata inseguendo la carriera e ha incoraggiato i giovani a seguire i loro sogni. Inoltre, ha parlato della sua ansia di rimanere solo e del suo desiderio di non essere abbandonato dalla famiglia.
Luca Barbareschi ha confessato di essere stato un 'infedele seriale' nella sua vita, ma ora a 70 anni teme di restare solo. Barbareschi ha ammesso di non essere adatto al matrimonio e di aver tradito quasi tutte le sue partner.
Tuttavia, ha riconosciuto di essere stato fedele a due donne in particolare, con cui ha avuto relazioni lunghe e significative. Barbareschi ha espresso il suo rammarico per aver sacrificato la sua vita privata inseguendo la carriera e ha incoraggiato i giovani a seguire i loro sogni.
Inoltre, ha parlato della sua ansia di rimanere solo e del suo desiderio di non essere abbandonato dalla famiglia
Luca Barbareschi Infedeltà Matrimonio Relazioni Carriera Solitudine
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cesare Cremonini, il concerto al Circo Massimo è un kolossal con Jovanotti, Elisa e Luca CarboniIl cantautore bolognese inaugura l'estate live della capitale con una produzione monumentale
Read more »
Tommaso Zorzi sorprende Giulia Salemi: 'Sono stato troppo duro', arriva il mea culpaOspite del podcast di Giulia Salemi, Tommaso Zorzi ripercorre un rapporto fatto di alti e bassi e ammette alcuni errori commessi negli anni.
Read more »
I videogiochi sono un hobby sempre più costosoSono aumentati i prezzi delle console e degli abbonamenti: le ragioni sono un po' le solite
Read more »
Fiorentina, Koleosho obiettivo per il nuovo attacco di Grosso. Sul classe 2004 c'è anche il BolognaIl futuro di Luca Koleosho potrebbe essere in Italia.
Read more »