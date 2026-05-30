Luca Brandolini, l'artista e imprenditore veneziano che porta avanti la tradizione del vetro di Murano

Luca Brandolini è un imprenditore e artista veneziano nato nel 1991. È alla guida della sua azienda di vetro di Murano, Laguna~B, dopo la morte della madre. Ha deciso di proseguire l'attività per onorare la memoria della madre e per applicare i concetti di libertà e creatività che sono fondamentali per lui.

L'artista e imprenditore veneziano, Luca Brandolini , è alla guida della sua azienda di vetro di Murano, Laguna~B , dopo la morte della madre. Ha deciso di proseguire l'attività per onorare la memoria della madre e per applicare i concetti di libertà e creatività che sono fondamentali per lui.

La società ha una produzione strutturata e collabora con marchi affermati, come la moda e l'arredamento. Luca ha anche un studio di design e un ristorante, dove cucina personalmente e prepara piatti tipici veneziani. Il suo sogno è trasformare il palazzo della sua famiglia in un luogo di commercio, cultura e eccellenza





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