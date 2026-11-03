Luca Casarini, il libro 'Cosa ti muove': dalla sinistra alla fede cattolica

Il saggio 'Cosa ti muove' di Luca Casarini ripercorre il passaggio dalla militanza politica ai soccorsi nel Mediterraneo e l'approccio alla spiritualità cristiana, criticando la sinistra per aver trascurato la fraternità.

Luca Casarini ha pubblicato il nuovo libro intitolato Cosa ti muove, un'opera che analizza il suo complesso percorso biografico attraverso la militanza politica, l'attivismo nel movimento no-global e l'impegno nei soccorsi nel Mediterraneo, culminato nell'avvicinamento alla fede cristiana. L'ex leader delle tute bianche ha rilasciato un'intervista dettagliata a Francesco Bei, in cui ha esaminato con grande profondità la propria formazione politica e ha evidenziato una specifica critica culturale che considera un limite strutturale della sinistra italiana. Casarini sostiene che questa corrente politica abbia compiuto un errore concettuale fondamentale, ovvero quello di aver ridotto la figura umana essenzialmente ai suoi bisogni materiali ed economici, trascurando altre dimensioni dell'esistenza.

La critica alla cultura della sinistra

Luca Casarini identifica nella cultura della sinistra il grave errore di aver pensato che l'uomo coincidesse esclusivamente con i suoi bisogni economici. Sebbene il movimento abbia approfondito notevolmente temi cruciali come l'uguaglianza e la libertà, Casarini nota che vi si è dimenticato del valore essenziale della fraternità. Egli argomenta che la fraternità non può essere semplicemente intesa come un concetto legato alla cittadinanza, ma richiede una comprensione più profonda delle relazioni interumane. Secondo la sua analisi, per riuscire a sentire l'altro come un fratello è necessario disporre di una visione che includa la trascendenza, elemento che egli ritiene assente nella prospettiva materialista criticata.

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La scossa elettrica del Mediterraneo

Il punto di svolta personale per Luca Casarini è arrivato durante le missioni di soccorso nel Mediterraneo, in particolare dopo la sua prima missione navale. Inizialmente, l'attivismo di Casarini è iniziato con l'organizzazione Mediterranea, un evento che ha segnato anche il suo trasferimento geografico dal profondo Nord-Est italiano alla città di Palermo. Dopo decenni di intensa militanza politica, Casarini ha ammesso di non poter più raccontarsi frottole, riconoscendo la necessità di un cambiamento interiore. Ha descritto il primo soccorso in mare come una scossa elettrica, definendo l'ambiente marino come uno spazio privilegiato per il silenzio e la riflessione profonda.

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Dalle tute bianche alla spiritualità

Luca Casarini chiarisce che, piuttosto che definirsi strettamente cattolico, egli si definisce cristiano e si sente un seguace di Gesù Cristo. Questa identità spirituale è emersa con forza dopo l'esperienza dei soccorsi in mare, che hanno agito come un grande motore per trovare la forza di dire la verità a se stesso. Guardando indietro al ragazzo che manifestava durante il G8 di Genova, Casarini afferma di non rinnegare quel passato e dichiara che abbraccerebbe quel giovane senza dirgli niente. Egli critica il comportamento dei veterani, sottolineando che i vecchi dicono spesso tante cazzate ai giovani e si ergono a maestri, senza rendersi conto che mondo stanno lasciando loro in eredità.

Ascolto anziché lezioni

La riflessione finale di Casarini invita a un cambiamento di approccio nel dialogo tra le generazioni. Piuttosto che dare lezioni morali o politiche, Casarini suggerisce che sarebbe meglio prima ascoltare i giovani e le nuove generazioni. Questo invito all'ascolto deriva dalla consapevolezza che il mondo attuale presenta sfide complesse che richiedono empatia e comprensione reciproca, elementi che la sua esperienza di vita, dalla politica all'impegno umanitario, gli ha insegnato a valorizzare. La sua storia personale rappresenta un viaggio di trasformazione che unisce impegno sociale e ricerca spirituale, offrendo spunti di riflessione sul senso dell'esistenza e sul ruolo individuale nella società contemporanea.