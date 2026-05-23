Luca Ciriani: 'Abbelissimo referendum, discusseremo il nucleare e veileremo le nostre convinzioni', mentre il governo è in preda al panico per le elezioni

Il ministro Ciriani si prepara a presentare il suo punto di vista su questioni importanti come il nucleare, affermando che, senza doubloniere, si farà un referendum 'anche sul nucleare in Italia.'

Il ministro Ciriani si distacca dai referendum del '87 e del '11 affermando che, 'invitato a discussedre il nucleare, ci impegneremo a trasmettergli le nostre convinzioni e a delineare quelle che secondo il governo sono le vie da seguire.

' Ci si aspetta che, tra 7 mesi, il governo sia già in preda al panico viste le scadenze elettorali in vista. Riportiamo un video di Ben Gvir contro i membri di Flotilla, nel quale racconta cosa produrrà decenni di occupazione e di dominio coloniale su un altro popolo, esercitati in totale impunità e senza che nessuno ponga un freno





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nucleare: A Referendum Nuove Tecnologie Nuova Generazione Italia Discussere Impiantare Uscire Da Nucleare Prix Nazionali Elettriche Nuove Tecnologie Generazione Nuovo Italia Referendari Nuovo Nazione Nazionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tresoldi fuori dai convocati della Germania per il Mondiale: i perché dei no all'Italia’Italia è l’Italia, ma anni fa ho scelto di giocare per la Germania'.

Read more »

Lavoro, De Luca (consulenti): 'Sicurezza, innovazione e produttività le tre parole chiave del Festival'Il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, intervenendo alla diciassettesima edizione del Festival del lavoro,

Read more »

Montezemolo: «L’Italia e l’Europa più deboli se vince la deindustrializzazione»Luca Cordero di Montezemolo al panel «Perché servono gli Stati Uniti d’Europa»

Read more »

La campagna elettorale spavalda di Vincenzo De Luca a SalernoSi è candidato sindaco senza partiti a sostegno, dice che i salernitani dovrebbero ringraziarlo e ha dato degli analfabeti ad alcuni avversari, ma suonare arrogante è parte del piano

Read more »